Комбинация вакцин от COVID в Украине: что делать, если не генерируется сертификат о прививках

В Украине людей прививают различными вакцинами от коронавируса, которые созданы по разным технологиям. Однако, иногда врачи решают прививать пациента различными препаратами.

Что делать, если не удалось сгенерировать COVID-сертификат

Так, сейчас в Украине так комбинируют вакцины от коронавируса: первая доза AstraZeneca/CoviShield, Moderna или Comirnaty/Pfizer-BioNTech, вторая доза Moderna или Comirnaty/Pfizer-BioNTech. Важно, что вакцину CoronaVac/Sinovac нельзя комбинировать с другими вакцинами.

Кроме того, сертификат о вакцинации можно получить, если прививка состоялась признанной в Украине комбинацией вакцин. Также встречаются случаи, когда сертификат не сгенерируется в мобильном приложении "Дия", если пациенту сделали прививку препаратами, которые не являются взаимозаменяемыми, или же если комбинация вакцин еще не признана в Украине официально.

Поэтому в таком случае пациенту перед вакцинацией нужно поинтересоваться возможностью сочетания вакцин и получением сертификата.

Отмечается, что если пациент уже вакцинирован, то надо следить за изменениями в нормативно-правовых актах о признании вакцин против COVID-19.