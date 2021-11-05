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Комбинация вакцин от COVID в Украине: что делать, если не генерируется сертификат о прививках

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Пятница 05 ноября 2021 07:03
Комбинация вакцин от COVID в Украине: что делать, если не генерируется сертификат о прививках Как сгенерировать COVID-сертификат пациенту с различными вакцинами (коллаж РБК-Украина)
Автор: Тетяна Самарук

В Украине людей прививают различными вакцинами от коронавируса, которые созданы по разным технологиям. Однако, иногда врачи решают прививать пациента различными препаратами.

Об этом сообщает Национальная служба здоровья Украины.

Что делать, если не удалось сгенерировать COVID-сертификат

Так, сейчас в Украине так комбинируют вакцины от коронавируса: первая доза AstraZeneca/CoviShield, Moderna или Comirnaty/Pfizer-BioNTech, вторая доза Moderna или Comirnaty/Pfizer-BioNTech. Важно, что вакцину CoronaVac/Sinovac нельзя комбинировать с другими вакцинами.

Кроме того, сертификат о вакцинации можно получить, если прививка состоялась признанной в Украине комбинацией вакцин. Также встречаются случаи, когда сертификат не сгенерируется в мобильном приложении "Дия", если пациенту сделали прививку препаратами, которые не являются взаимозаменяемыми, или же если комбинация вакцин еще не признана в Украине официально.

Поэтому в таком случае пациенту перед вакцинацией нужно поинтересоваться возможностью сочетания вакцин и получением сертификата.

Отмечается, что если пациент уже вакцинирован, то надо следить за изменениями в нормативно-правовых актах о признании вакцин против COVID-19.

Ранее мы сообщали, что не все выздоровевшие от COVID-19 смогут получить сертификат.

Также мы писали, что COVID-сертификат в "Дие" теперь можно получить с паспортом-книжечкой.

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