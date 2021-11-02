COVID-сертификат в "Дие" теперь можно получить с паспортом-книжечкой
Фото: оформить COVID-сертификат в "Дие" смогут и обладатели старых паспортов (diia.gov.ua)
COVID-сертификат в приложении "Дия" теперь можно получить с паспортом-книжечкой. Эта услуга будет особенно полезна для тех граждан Украины, у которых нет никакого биометрического паспорта.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Телеграм-канал "Дия".
Желающие воспользоваться услугой должны обновить приложение "Дия" до последней версии в AppStore, Google Play или App Gallery.
Для того, чтобы сгенерировать сертификат с паспортом-книжечкой в приложении "Дия" необходимо:
- Авторизоваться через BankID.
- Нажать "Услуги" и выбрать в меню "COVID-сертификаты" - "Получить сертификат".
- Поставить галочку, чтобы дать согласие на передачу данных из Электронной системы здравоохранения (ЕСОЗ) в приложение "Дия".
При этом паспорт-книжечка не будет отображаться среди документов пользователя в приложении, поскольку цифровым паспортом может быть только ID-карта или биометрический загранпаспорт.