Комбінація вакцин від COVID в Україні: що робити, якщо не генерується сертифікат про щеплення
В Україні людей щеплюють різними вакцинами від коронавірусу, які створені за різними технологіями. Однак, іноді лікарі вирішують щеплювати пацієнта різними препаратами.
Про це повідомляє Національна служба здоров'я України.
Що робити, якщо не вдалося згенерувати COVID-сертифікат
Так, зараз в Україні так комбінують вакцини від коронавірусу: перша доза AstraZeneca/CoviShield, Moderna або Comirnaty/Pfizer-BioNTech, друга доза Moderna або Comirnaty/Pfizer-BioNTech. Важливо, що вакцину CoronaVac/Sinovac не можна комбінувати з іншими вакцинами.
Окрім того, сертифікат про вакцинацію можна отримати, якщо щеплення відбулося визнаною в Україні комбінацією вакцин. Також трапляються випадки, коли сертифікат не згенеровується у мобільному додатку "Дія", якщо пацієнту зробили щеплення препаратами, які не є взаємозамінними, або ж якщо комбінація вакцин ще не визнана в Україні офіційно.
Тому в такому випадку пацієнту перед вакцинацією потрібно поцікавитися можливістю поєднання вакцин та отриманням сертифікату.
Зазначається, що якщо пацієнт уже вакцинований, то треба стежити за змінами у нормативно-правових актах щодо визнання вакцин проти COVID-19.
Раніше ми повідомляли, що не всі одужалі від COVID-19 зможуть отримати сертифікат.
Також ми писали, що COVID-сертифікат в "Дії" тепер можна отримати з паспортом-книжечкою.