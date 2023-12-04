Комаровський запропонував віддати території росіянам, щоб "зберегти життя українців"

Лікар Комаровський повідомив, що потрібно залишити окуповані території росіянам, щоб зберегти життя українців.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на інтерв'ю Комаровського на його власному YouTube-каналі.

Що сказав Комаровський

Заслужений педіатр України повідомив, що люди, які "добровільно" звалили на себе відповідальність за долі людей, прийшовши до влади, повинні врятувати їхнє життя навіть ціною "ампутації кінцівок". Таким терміном Комаровський назвав окуповані росіянами території.

"Що головне в Україні? Українці чи квадратні метри? Давайте визначимося, яка у нас мета? Зберігаємо життя чи зберігаємо кінцівки? Якщо для нас головне - кінцівки, давайте мобілізувати все, що ворушиться. Люди у нас глибоко вторинні", - сказав Комаровський.

За його словами, влада України має думати насамперед про збереження життя людей.

Також в інтерв'ю Комаровський повідомив, що немає жодного розколу у суспільстві на тлі теми нібито ворожнечі президента України Володимира Зеленського та головнокомандувача Валерія Залужного.

У коментарях на YouTube багато хто підтримав медика.