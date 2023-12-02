Комаровський розповів, чому з'являються хвороби серця та судин

Тема серцево-судинних захворювань буде актуальною завжди, оскільки це найпоширеніша причина смертності в людей і в Україні, зокрема. Розвиток серцево-судинних захворювань провокують фактори ризику.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на відео на YouTube -каналі Євгена Комаровського пояснює, як ми самі впливаємо на здоров'я серця та судин.

Немодифіковані фактори ризику

До цієї категорії належать фактори ризику, на які людина не здатна повпливати. Наприклад, сімейний анамнез хвороб. З усім тим якщо у когось із вашої родини була серцева патологія, ви також за замовчуванням ризикуєте її мати.

Лікар зазначає, що реальний ризик виникає, якщо серцево-судинне захворювання виникло у чоловіків після 55 років, а в жінок - після 65 років.

До речі, вік - це також той фактор, на який людина не може впливати. Чим старшою стає людина, тим вищим є ризик розвитку немодифікованої патології.

Етнічна приналежність також є немодифікованим фактором ризику. Вчені довели, що люди африканського, карибського та південноазійського походження мають вищий ризик серцево-судинної патології.

Ще один фактор ризику - це стать. Заведено вважати, що в чоловіків раніше та частіше розвивається серцево-судинна патологія.

Модифіковані фактори ризику

Індекс маси тіла

Якщо ваш індекс маси тіла перевищує позначку 30 й у вас є діагноз ожиріння, ви потрапляєте в групу ризику. З цим пов'язана низька фізична активність, надлишкова калорійність, неправильне харчування тощо.

Високий систолічний артеріальний тиск

Щонайменше 80% українців старші 50 років мають гіпертонічну хворобу. Усі ці люди також потрапляють у групу ризику розвитку серцево-судинних захворювань.

Високий рівень ліпопротеїдів низької щільності

Ці речовини можуть провокувати розвиток атеросклерозу. Проте вплинути на їхню появу в судинах людина може самостійно шляхом зміни свого способу життя та харчування.

Паління тютюну

На цю тему є багато досліджень, які вкотре доводять велику шкоду цигарок на всі системи організму та здоров'я людини загалом. І при цьому це саме той фактор ризику, який людина сама створює та на який самостійно може вплинути.

Цукровий діабет II типу

Це той типу цукрового діабету, який можна вилікувати й за допомогою препаратів, і шляхом зміни способу життя. Проте для цього також потрібно докладати зусиль.