Комаровский внезапно нашел плюсы в медреформе: о чем речь

Доктор Комаровский похвалил медреформу (Коллаж РБК-Украина)

Комаровский отметил, что есть программы, которые нужно продолжать

Евгений Комаровский отметил, что в медицинской реформе в Украине есть немало плюсов. Он рассказал, какие программы стоит продолжать в будущем. Об этом он сообщил в интервью для издания Vesti.

Доктор Комаровский считает, что программа "Доступные лекарства", которая появилась благодаря медицинской реформе в Украине, должна продолжаться и дальше, однако стоит пересмотреть кадры.

"Есть программа "Доступные лекарства". В списке нет ни одного "фуфломицина", все только полезное. Но тут дело в другом: мы очень часто оцениваем реформу по количеству купленных таблеток, аппаратуры, ремонту в больницах, а ведь центром медицины всегда был и остается врач. Мы пытаемся что-то реформировать, сохранив "старых" врачей, я не имею в виду возраст, я имею в виду их методологию заработка и существования. Государство выстроило такую модель существования врачей: при минимальной оплате они вынуждены существовать за счет наших болезней, лекарств, анализов и так далее", - объяснил Комаровский.

Также он назвал удачной программу "Деньги ходят за врачом", но отметил, что доходы врачей должны быть намного больше.

"Удачна, на мой взгляд, система "Деньги ходят за врачом", но только нужно, чтобы эти деньги к ним доходили, и чтобы ходило их раз в пять больше. Придумали модель, по которой хороший врач может легально заработать при наличии нужного количества пациентов "аж" 500 долларов. Теперь вопрос, что удержит в Украине врача с опытом, со знаниями, в том числе и иностранных языков, владеющего современными протоколами лечения и получающего в месяц 500 долларов?! Со своими знаниями он может получать в Польше минимум 2000 евро. Притом, что мы в Украину приглашаем специалистов из-за границы и платим им столько же, сколько и у них, а то и больше. Если мы хотим, чтобы наши врачи не зарабатывали на болезнях пациента, то и должны их труд оплачивать соответственно, как за границей", - добавил Комаровский.

Кроме того, он заметил, что в Украине есть много хороших врачей и медсестер, которые считают, что они не должны уезжать.

Напомним, ранее доктор Комаровский откровенно рассказал о своих политических амбициях и признался, готов ли он стать министром здравоохранения.

А также мы рассказывали о том, что Комаровский дал советы о том, как перенести дорогу и справиться с укачиванием.