Комаровский рассказал, почему появляются болезни сердца и сосудов

Тема сердечно-сосудистых заболеваний будет актуальна всегда, поскольку это самая распространенная причина смертности у людей и в Украине, в частности. Развитие сердечно-сосудистых заболеваний провоцируют факторы риска.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео на YouTube -канале Евгения Комаровского объясняет, как мы сами влияем на здоровье сердца и сосудов.

Не модифицированные факторы риска

К этой категории относятся факторы риска, на которые человек не может повлиять. К примеру, семейный анамнез болезней. Тем не менее, если у кого-то из вашей семьи была сердечная патология, вы также по умолчанию рискуете ее иметь.

Врач отмечает, что реальный риск возникает, если сердечно-сосудистое заболевание возникло у мужчин после 55 лет, а у женщин - после 65 лет.

Кстати, возраст - это тоже тот фактор, на который человек не может влиять. Чем старше становится человек, тем выше риск развития не модифицированной патологии.

Этническая принадлежность также является не модифицированным фактором риска. Ученые доказали, что люди африканского, карибского и южноазиатского происхождения имеют более высокий риск сердечно-сосудистой патологии.

Еще один фактор риска - это пол. Принято считать, что у мужчин раньше и чаще развивается сердечно-сосудистая патология.

Модифицированные факторы риска

Индекс массы тела

Если ваш индекс массы тела превышает отметку 30 и у вас есть диагноз ожирения, вы попадаете в группу риска. С этим связана низкая физическая активность, избыточная калорийность, неправильное питание.

Высокое систолическое АД

По меньшей мере, 80% украинцев старше 50 лет имеют гипертоническую болезнь. Все эти люди также попадают в группу риска развития сердечно-сосудистых болезней.

Высокий уровень липопротеидов низкой плотности

Эти вещества могут провоцировать развитие атеросклероза. Однако повлиять на их появление в сосудах человек может самостоятельно путем изменения своего образа жизни и питания.

Курение табака

На эту тему есть много исследований, которые в очередной раз доказывают большой вред сигарет на все системы организма и здоровья человека в целом. И при этом это именно тот фактор риска, который человек сам создает и на который самостоятельно может повлиять.

Сахарный диабет II типа

Это тот тип сахарного диабета, который можно вылечить и с помощью препаратов, и путем изменения образа жизни. Однако для этого также нужно прилагать усилия.