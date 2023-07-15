Сьогодні так не лікують. Комаровський розповів, які ліки не можна давати дітям (відео)

Лікувати дітей часто може бути складно, адже вони не хочуть приймати ліки, дотримуватися вказівок фахівців тощо. У такому разі варто знайти індивідуальний підхід до дитини, щоб зробити цей процес безболісним для неї.

Які ліки не можна давати дітям

За словами Комаровського, дитяча медицина настільки вдосконалилася, що сьогодні не заведено давати дітям несмачні чи неприємні ліки. Якщо ваша дитина не хоче пити гіркий сироп, ви можете знайти хорошу альтернативу. Такий підхід не буде викликати в неї небажання лікуватися.

Набагато ефективніше використовувати сиропи чи таблетки дитячої лікарської форми. Це ті ліки, які за формою, смаком і складом підходять саме дітям.

Коли купуєте ліки в аптеці, завжди вказуйте фармацевту, для кого саме вони вам потрібні. Звичайний Парацетамол може бути й для дорослих, і для дітей. При цьому він буде відрізнятися за формою чи розміром, наприклад.

Ознаки дитячої лікарської форми:

прийом ліків всередину

рідкі форми ліків

ліки не повинні за формою нагадувати кондитерські вироби

таблетки повинні бути маленької форми

у складі якомога менше додаткових речовин

спеціальний захисний прилад, щоб дитина самостійно не могла відкрити флакон, наприклад

А якщо на це не зважати?

Уявіть ситуацію, коли лікар призначив вашій дитині ліки. Ви приходите в аптеку та купуєте їх просто за назвою. Однак так вам можуть продати лікарську форму невідповідну до віку вашої дитини.

Тоді ефект від лікування може бути меншим, а самій дитині буде складно проковтнути пігулку, сироп тощо.

Як дати дитині 1/16 пігулки

Зазвичай лікарські засоби ділити не потрібно, адже в них уже пораховано все дозування. Проте часом навіть самі лікарі можуть призначати якусь частину таблетки, а не всю.

Як її правильно розділити: