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Комаровский развенчал миф о витаминах

STYLERЖизнь    16.10.2019 - 08:12
Комаровский развенчал миф о витаминах
Доктор Комаровский (facebook.com/komarovskiynet)

Доктор Комаровский дал советы родителям по поводу принятия поливитаминов детям

Доктор Комаровский рассказал родителям, нужно ли маленькому ребенку принимать поливитамины. Известный украинский педиатр считает, что если ребенку обеспечивают сбалансированное и полноценное питание - тогда принимать витамины нет нужды. Но если нет - тогда прием поливитаминов необходим. Об этом медик рассказал на своей страничке в Instagram.

"На самом деле мы все четко должны понимать позицию Всемирной организации здравоохранения, которая гласит: "Предпочесть полноценное и разнообразное питание приёму комплексных витаминов". Вот отсюда и главный вопрос: можете ли вы обеспечить ребенку полноценное и разнообразное питание? Чтобы в это питание входили: и овощи, и фрукты, и рыба, и мясо, и крупы, и молочное качественное, вот все это возможно? Тогда нет проблем", - сообщил врач.

Если у родителей возникают проблемы в покупке качественных продуктов, тогда в рацион ребенка необходимо добавлять витамины из аптеки.

"Как правило, поливитамины нужны тогда, когда у нас есть проблемы с тем, чтобы купить качественные продукты питания", - подитожил Комаровский.

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Новости Украины Доктор Комаровский
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