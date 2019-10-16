ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Комаровський розвінчав міф про вітаміни

STYLERЖиття    16.10.2019 - 08:12
Комаровський розвінчав міф про вітаміни
Доктор Комаровський (facebook.com/komarovskiynet)

Доктор Комаровський дав поради батькам з приводу прийняття полівітамінів дітям

Доктор Комаровський розповів батькам, чи потрібно маленькій дитині приймати полівітаміни. Відомий український педіатр вважає, що якщо дитині забезпечують збалансоване і повноцінне харчування - тоді приймати вітаміни немає потреби. Але якщо немає - тоді прийом полівітамінів необхідний. Про це медик розповів на своїй сторінці в Instagram.

"Насправді ми всі повинні чітко розуміти позицію Всесвітньої організації охорони здоров'я, яка говорить: "Віддати перевагу повноцінному і різноманітному харчуванню прийому комплексних вітамінів". Ось звідси і головне питання: чи можете ви забезпечити дитині повноцінне і різноманітне харчування? Щоб це харчування входили: і овочі, і фрукти, і риба, і м'ясо, і крупи, і молочне якісне, ось все це можливо? Тоді немає проблем", - повідомив лікар.

Якщо у батьків виникають проблеми в покупці якісних продуктів, тоді в раціон дитини необхідно додавати вітаміни з аптеки.

"Як правило, полівітаміни потрібні тоді, коли у нас є проблеми з тим, щоб купити якісні продукти харчування", - підсумував Комаровський.

Можна і нестерильний: Комаровський поділився важливим нюансом про шприци Доктор Комаровський розвінчав міф про один "корисний" препарат
Новини України Доктор Комаровский
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся