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Комаровский развенчал главный миф об ОРВИ: никакого постельного режима

Новина українською →
Среда 26 января 2022 09:39
Комаровский развенчал главный миф об ОРВИ: никакого постельного режима Фото: Комаровский рассказал об ОРВИ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Доктор Комаровский сообщил, что при любых респираторных заболеваниях лежачий режим очень сильно влияет на объем дыхательного движения, то есть дышать тяжелее.

Об этом заслуженный врач и телеведущий рассказал на своем YouTube канале.

"Когда невозможно лежать и дышать полной грудью - то вероятность осложнений, связанных с недостаточной вентиляцией легких достаточно большая. Поэтому основная рекомендация врачей по всем протоколам - постельный режим нужен только тогда, когда нет никаких других возможностей его не соблюдать", - проинформировал медик.

Большинство современных врачей мира рекомендуют максимально избегать постельного режима, если это возможно, добавил Комаровский.

Он привел в пример, как сейчас даже после операций врачи заставляют пациента не залеживаться, а вставать, перемещаться, двигаться.

"Именно такие рекомендации позволяют избежать большинства осложнений", - уточнил доктор.

Комаровский сообщил, что в постели лежать не надо, как, например, заставляют это делать бабушки детей.

"Есть только одна болезнь, при которой надо лежать - это дифтерия", - сказал Комаровский.

Напомним, что Комаровский объяснил, что делать при повышенном давлении.

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Доктор Комаровский
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