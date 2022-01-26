Комаровский развенчал главный миф об ОРВИ: никакого постельного режима
Доктор Комаровский сообщил, что при любых респираторных заболеваниях лежачий режим очень сильно влияет на объем дыхательного движения, то есть дышать тяжелее.
Об этом заслуженный врач и телеведущий рассказал на своем YouTube канале.
"Когда невозможно лежать и дышать полной грудью - то вероятность осложнений, связанных с недостаточной вентиляцией легких достаточно большая. Поэтому основная рекомендация врачей по всем протоколам - постельный режим нужен только тогда, когда нет никаких других возможностей его не соблюдать", - проинформировал медик.
Большинство современных врачей мира рекомендуют максимально избегать постельного режима, если это возможно, добавил Комаровский.
Он привел в пример, как сейчас даже после операций врачи заставляют пациента не залеживаться, а вставать, перемещаться, двигаться.
"Именно такие рекомендации позволяют избежать большинства осложнений", - уточнил доктор.
Комаровский сообщил, что в постели лежать не надо, как, например, заставляют это делать бабушки детей.
"Есть только одна болезнь, при которой надо лежать - это дифтерия", - сказал Комаровский.