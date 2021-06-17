Комаровський розніс популярний диво-засіб: на нас просто заробляють

Доктор Євген Комаровський розповів, чи потрібно приймати популярний диво-засіб лецитин. Його часто рекомендують пити дітям, вагітним, та й для всіх інших він нібито вкрай корисний. Але педіатр так не вважає.

Про це він розповів в Instagram.

Що таке лецитин

Ця речовина природного, в основному рослинного походження, основним джерелом якої є продукти, що містять велику кількість жиру: яйця, м'ясо печінки, арахіс, деякі овочі і фрукти (оливки, авокадо, капуста), цільні злаки, молоко і соєві боби.

Вважається, що людському організму потрібно отримувати до 10-ти грамів лецитину на добу. І деякі лікарі радять пити його додатково в капсулах, так як його ми, нібито, недостатньо беремо з продуктів харчування.

Біодобавка обіцяє захистити організм від передчасного старіння і протидіяти розвитку онкологічних захворювань, а також нормалізувати всі біохімічні реакції в організмі, стимулювати функціонування ШКТ.

Що думає про лецитин доктор Комаровський

За словами педіатра, переконливих робіт, які доводять "величезну користь лецитину", не існує.

"У переважній більшості випадків все, що пишуть про його надмірну користь, - це чистий бізнес. Тобто бізнесу тут набагато більше, ніж реальної користі", - упевнений Комаровський.

Він додав, що в процесі розщеплення лецитину в кишечнику утворюються речовини, які чинять негативний вплив на серцево-судинну систему. В цьому плані є певний ризик передозування.

"Члени моєї сім'ї не вживають, своїм пацієнтам я його не призначаю", - резюмував педіатр.