Является ли разносчиком COVID-19 переболевший при контакте с больным: Комаровский дал ответ

Евгений Комаровский (фото: РБК-Украина)

Доктор Комаровский высказался о самоизоляции больных и переболевших коронавирусом

Известный педиатр Евгений Комаровский ответил на вопрос в сети о том, является ли разносчиком коронавируса человек, который уже переболел, но проживает с больным COVID-19 вместе в одной квартире, и можно ли выходить из самоизоляции и не бояться заразить других людей.

Доктор высшей категории на своем YouTube-канале призвал в такой ситуации учитывать логику, здравый смысл и "юридические представления о том, что такое хорошо и что такое плохо".

"Может через годик-два будут совершенно понятные, конкретные рекомендации: если вы были в контакте, надо на такие-то сроки идти на самоизоляцию или не надо... но сейчас этого нет. Поэтому если все страшно боятся, то однозначный механизм такой - нельзя. Вы были в контакте - нельзя!" - подчеркнул врач.

Также доктор Комаровский напомнил ситуацию, когда премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, переболевший коронавирусом еще весной, на днях был в контакте с COVID-19 и из-за этого ушел на самоизоляцию.

По словам педиатра, важно точно знать, имеет ли человек, переболевший коронавирусом, характерные иммуноглобулины G. Но если имеет место тесный контакт с зараженным, то выходить из самоизоляции лучше только по прошествию необходимого периода времени - 24 дней.

"Кто-то из членов семьи заболел, и вы с этим человеком контактируете. Вот если первые симптомы появились, условно говоря, 1 ноября, то сколько этот человек будет заразным? Теоретически максимум 7-8 дней, но наука эпидемиология решит, что лучше перестраховаться и скажет - 10 дней. То есть вы контактируете до 10 ноября. А теперь приплюсуйте 14 дней - максимальный инкубационный период - значит вы можете идти на волю 24 ноября", - сказал Комаровский.

Ранее Комаровский рассказал, что будет с COVID-19 в Украине, и высказался о врожденном иммунитете.

Также недавно эксперты объяснили украинцам, что делать при COVID-19 и если думаете, что заболели.