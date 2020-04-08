Комаровский рассказал, что сможет победить коронавирус

Евгений Комаровский (фото: facebook.com/uakomar)

Коронавирус сможет остановиться при одном условии. Комаровский объяснил, что победит COVID-19

Коронавирус в Украине продолжает стремительно распространятся, и многие эпидемиологи уверены, что никакие меры не смогут уберечь людей от пандемии. Единственным средством, по мнении ряда специалистов, является выработка коллективного иммунитета против COVID-19.

Доктор Комаровский ответил на волнующий украинцев вопрос: "Что такое коллективный иммунитет?"

Врач привел пример вируса оспы, которая исчезла после обязательной тотальной вакцинации, ведь вирус может размножаться только в организме человека. То же самое может произойти и с коронавирусом штамма SARS-CoV-2, уверен педиатр.

"Если в человеческом сообществе 95% устойчивы к конкретной инфекции, то циркуляция возбудителя прекращается. Ну просто потому что по теории вероятности, когда у вас есть инфекция, только 1 из 20 может стать источником этого вируса и передавать его дальше. И тогда инфекция останавливается", - заявил Комаровский в своем блоге в YouTube.

Педиатр говорит, что рано или поздно с коронавирусом придется встретиться всем. Только после этого вирус перестанет циркулировать, то есть передаваться от человека к человеку.

"Коллективный иммунитет - это когда большинство народу имеет защиту от возбудителя, который может жить внутри этого народа", - резюмировал Комаровский.

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