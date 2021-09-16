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Комаровский развенчал основной миф про детский кашель

Новина українською →
Четверг 16 сентября 2021 10:18
Комаровский развенчал основной миф про детский кашель Фото: Доктор Комаровский рассказал о детском кашле (facebook.com.uakomar)
Автор: Людмила Жукова

Доктор Комаровский рассказал о самом главном мифе про детский кашель. Он состоит в том, что причиной сухого кашля являются глисты. Это совсем не так.

Об этом заслуженный украинский педиатр сообщил на видео в YouTube.

Медик рассказал об основных факторах, провоцирующих кашель, и способах избавиться от него.

Причины сухого кашля

  • Аллергическая реакция.
  • Недостаточная влажность воздуха в комнате

Чаще всего кашель без симптомов инфекции - это реакция организма ребенка на параметры воздуха. По словам доктора, при выходе на свежий воздух ребенок начинает кашлять, таким образом его легкие очищаются. И родителям нужно не глистов искать, а измерить параметры температуры влажности в комнате.

"Если ребенок будет спасть в теплой пижаме, под теплым одеялом, но в комнате с температурой +18 и влажностью больше 40% до 60%, то с большей вероятностью через неделю он перестанет кашлять", - резюмировал врач.

Комаровский рассказал о причинах сухого кашля у ребенка

Как мы сообщали ранее, Комаровский рассказал, как укрепить иммунитет ребенка перед зимой.

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Доктор Комаровский
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