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Комаровський розповів про найголовніший міф про дитячий кашель

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Четвер 16 вересня 2021 10:18
Комаровський розповів про найголовніший міф про дитячий кашель Фото: Доктор Комаровський розповів про дитячий кашель (facebook. com. uakomar)
Автор: Людмила Жукова

Доктор Комаровський розповів про найголовніший міф про дитячий кашель. Він полягає в тому, що причиною сухого кашлю є глисти. Це зовсім не так.

Про це заслужений український педіатр повідомив на відео в YouTube.

Медик розповів про основні фактори, що провокують кашель, і способи позбутися від нього.

Причини сухого кашлю

  • Алергічна реакція.
  • Недостатня вологість повітря в кімнаті

Найчастіше кашель без симптомів інфекції - це реакція організму дитини на параметри повітря. За словами доктора, при виході на свіже повітря дитина починає кашляти, таким чином її легені очищаються. І батькам потрібно не глистів шукати, а поміряти параметри температури вологості в кімнаті.

"Якщо дитина буде спасти в теплій піжамі, під теплою ковдрою, але в кімнаті з температурою +18 і вологістю від 40% до 60%, то з більшою ймовірністю через тиждень вона перестане кашляти", - резюмував лікар.

Комаровський розповів про причини сухого кашлю у дитини

Як ми повідомляли раніше, Комаровський розповів, як зміцнити імунітет дитини перед зимою.

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Доктор Комаровский
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