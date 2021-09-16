Доктор Комаровський розповів про найголовніший міф про дитячий кашель. Він полягає в тому, що причиною сухого кашлю є глисти. Це зовсім не так.

Про це заслужений український педіатр повідомив на відео в YouTube.

Медик розповів про основні фактори, що провокують кашель, і способи позбутися від нього.

Причини сухого кашлю

Алергічна реакція.

Недостатня вологість повітря в кімнаті

Найчастіше кашель без симптомів інфекції - це реакція організму дитини на параметри повітря. За словами доктора, при виході на свіже повітря дитина починає кашляти, таким чином її легені очищаються. І батькам потрібно не глистів шукати, а поміряти параметри температури вологості в кімнаті.

"Якщо дитина буде спасти в теплій піжамі, під теплою ковдрою, але в кімнаті з температурою +18 і вологістю від 40% до 60%, то з більшою ймовірністю через тиждень вона перестане кашляти", - резюмував лікар.

Комаровський розповів про причини сухого кашлю у дитини