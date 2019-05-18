Комаровский рассказал, как правильно воспитывать ребенка

Комаровский рассказал, как наказывать ребенка – видео (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Комаровский считает, что ребенок должен нести ответственность за свои поступки

Доктор Комаровский рассказал, как нужно наказывать ребенка, чтобы его хорошо воспитать. Педиатр считает, что ребенок должен нести ответственность за свои поступки и понимать, что, отказываясь от чего-то, он это теряет. Об этом он рассказал в своем блоге в YouTube.

Комаровский начал с неправильной и очень распространенной модели воспитания ребенка.

"Действительно, вариантов наказаний много. Самый простой вариант наказания, вот сейчас все поймете меня, - это ребенок должен видеть, к чему приводят его неправильные поступки. Вот смотрите, ситуация - классика нашей страны. Я это вижу каждый божий день. Представьте себе: кроватка, в кроватке стоит ребенок в возрасте 8 месяцев и сосет печенье. Я уже не говорю о том, что сосать печенье не надо, ладно, он его сосет. И вот он сосет это печенье, потом берет печенье и бросает его на пол. Да? И после того, как это печенье упало, что он делает? Он орет. И тут же подбегает мама, хватает печенье или приносит следующее, вкладывает в руку, он продолжает его сосать. Через минуту он его бросает, выскакивает мама. В результате у нас есть дежурный в доме по подниманию печенья. Это может быть не только печенье, он сидит в кроватке, выбрасывает из него мячик, а там кто-то, дедушка, как дрессированная собака носится и приносит этот мяч. Это у них называется воспитание такое: лишь бы молчал", - отметил доктор Комаровский.

Он также сакцентировал внимание на том, что ребенок должен привыкнуть к последствиям своего поведения.

"Печенье исчезает и в друг раз: опять печенье. Понимаете? То есть ребенок не видит причинно-следственную связи своим поступкам. Ребенка надо в 7 месяцев обучить, что если ты что-то выбросил, то у тебя этого не будет. То есть, если ребенок выбросил печенье – все, ребят, следующее печенье он получит на следующий день, не раньше. Это принципиально важно, чтобы мы всегда это делали. Если ребенок отказывается от еды, что должно с едой произойти? Она должна исчезнуть! А у нас что происходит? У нас не еда исчезает, у нас появляются те, кто могут ребенка лучше накормить", - подметил педиатр.

Комаровский признался, что у современных родителей существует еще одна проблема.

"Я вам честно скажу, в этом плане с воспитанием вообще огромные проблемы. Я недавно увидел на одном из родительских форумов такое общение. Оказывается, какие-то очередные ученые выяснили, что если тарелка красиво разукрашена, то ребенок съедает на 30% еды больше. И тысячи мам обсуждают: как это классно, понакупаем разукрашенные тарелки. То есть для нас для всех засунуть в ребенка на 30% еды больше – это что? Это мечта. Потому что у нас такие представления о том, что такое хорошо и что такое плохо. Любовь – это накормить ребенка безопасным и тогда, когда он голодный. Вот это наша задача. Но если ребенок не хочет, мы его наказали. У него исчезла еда. Понимаете ли, он хочет, чтобы его кормила мама, хотя он прекрасно может кушать сам", - добавил доктор.

Комаровский рассказал, как наказывать ребенка (видео: youtube.com)

"Еще что неправильно очень часто: лишение вечерних мультиков. То есть – сплошь и рядом преступление или неправильное поведение совершено утром, а наказание будет вечером. И пока дело дойдет до вечерних мультиков, уже никто не помнит, что я такого сделал, за что меня так наказали. То есть вот эти нюансы, на них тоже нужно обращать внимание", - подметил доктор.

Напомним, что Комаровский ответил на важный вопрос о газировке.

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