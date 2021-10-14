Комаровский рассказал, почему возникает тяга к соленому: стоит бежать к врачу?

Тяга к соленым продуктам у человека возникает из-за обезвоживания организма и недостатка соли в нем.

Об этом рассказал Евгений Комаровский в программе "Ранок з Україною".

Почему тянет на соленое

По словам врача, на соленое тянет как женщин, так и мужчин. Но на это есть определенные причины, связанные со здоровьем.

"Желание съесть что-нибудь соленое является классическим симптомом обезвоживания и дефицита соли в организме. Например, это происходит тогда, когда у человека интенсивные физические нагрузки. Особенно в жаркое время года", - объяснил врач.

Кандидат медицинских наук рекомендует обратить внимание: если вам хочется соленого, а накануне у вас было довольно активное занятие спортом, то вы можете съесть что-нибудь соленое или выпить воду с высокой степенью минерализации.

"Неудивительно, что многие варианты чуть-чуть солоноватой воды настоятельно рекомендуются тогда, когда вы интенсивно тренируетесь", – сказал Евгений Комаровский.

Когда надо к врачу?

Если у вас не было физических нагрузок и вас постоянно тянет на соленое - вам следует обратиться к врачу.