ru ua
Сб, 23 жовтня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Комаровський розповів, як відрізнити застуду від ГРВІ, грипу та ГРЗ: докладна інструкція

Новость на русском →
Субота 23 жовтня 2021 07:20
Комаровський розповів, як відрізнити застуду від ГРВІ, грипу та ГРЗ: докладна інструкція Фото: Євген Комаровський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

Відомий педіатр доктор Євген Комаровський пояснив в чому різниця між діагнозом ГРЗ, ГРВІ та застуда, а також назвав симптоми грипу - однієї з найпоширеніших вірусних хвороб.

У чому різниця між цими діагнозами, і чому важливо їх не плутати - читайте нижче в матеріалі Styler.

Що таке ГРВІ та ГРЗ

За словами педіатра, термін ГРВІ (гостра респіраторна вірусна інфекція) лікарі використовують, коли точно знають, що захворювання спровокувала саме вірусна інфекція.

Таких же існує безліч, і грип належить до їх числа. ГРВІ - за словами педіатра є найпоширенішими дитячими хворобами.

Респіраторне захворювання може бути викликано і бактеріальною інфекцією, наприклад, ангіною. Часто вірусні інфекції ускладнюються різними отитами, гайморитами, які також можуть бути бактеріальними інфекціями.

Якщо ж лікар не може визначити, вірус або бактерія спровокувала хворобу - використовується термін ГРЗ.

Застуда завжди пов'язана з переохолодженням

Застуда, за словами Комаровського, завжди викликана переохолодженням.

"Якщо дитина промочила ноги і після цього у неї заболіло горло, це називається застуда. Якщо вона поспала на протязі і після цього у неї підвищилася температура - це і є застуда", - запевняє педіатр.

Але таке трапляється вкрай рідко. Найчастіше хвороби дітей пов'язані саме з ГРВІ.

Грип - це один з видів ГРВІ

Комаровський також перерахувавши симптоми грипу - однієї з найпоширеніших вірусних інфекцій.

Грип проявляється так:

  • сухий кашель,
  • біль в горлі,
  • підвищення температури (зазвичай вище 38,3°С),
  • озноб, головний біль, ломота в тілі, слабкість,
  • закладеність носа,
  • нежить.

Раньше Комаровський розніс міф про лікування "застуди", розповівши, як робити не потрібно.

Читайте РБК-Україна в Google News
Євген Комаровський
LITE
Свято 22 жовтня: що строго заборонено робити в день Якова
Свято 22 жовтня: що строго заборонено робити в день Якова