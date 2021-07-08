Комаровский рассказал, можно ли разрешать ребенку есть много фруктов

Доктор Комаровский рассказал, чем грозит ребенку большое употребление фруктов. По словам украинского заслуженного педиатра, это отразится на рационе ребенка и он не будет хорошо есть другие блюда.

Об этом медик рассказал на своей странице в Instagra m, отвечая на вопрос пользователя.

"Каждый ребенок съедает за день 5 разных фруктов разного размера, как вы и рекомендовали. Но часто просят еще и даже, мне кажется, могут провести на фруктах целый день. Дети растут крепкими, не болеют, много и активно двигаются. Но я все равно переживаю — вдруг они что-то недополучают или я им организую гипервитаминоз, например", - задали вопрос доктору.

Комаровский отметил, что если дети нормально развиваются - они могут есть фрукті в любых количествах.

"Дети растут замечательно, никаких проблем со здоровьем у них нет. Более того — вы обращаете внимание на тот факт, что дети не едят дополнительный сахар. То есть в рационе у них нет ни конфет, ни печенья сладкого и жирного. Исходя из всего этого, мое резюме: пусть едят фрукты столько, сколько хотят. Это просто замечательная пищевая привычка", - отметил педиатр.

По словам Комаровского, есть один момент, на который стоит обратить внимание. Фрукты не должны заменять ребенку прием пищи.

"Тем не менее обращаю ваше внимание на то, что если поедание фруктов будет мешать формированию нормального аппетита — ну если дети перестанут есть крупы, мясо, рыбу, овощи, — то тогда, конечно, понадобится коррекция рациона. Поэтому придерживайтесь все же золотой середины. В общем, если между полноценным завтраком и полноценным обедом дети едят без ограничений фрукты — на здоровье. То есть фрукты не должны мешать ребенку после этого съесть полноценный обед", - отметил врач.