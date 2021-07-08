Комаровський розповів, чи можна дозволяти дитині їсти багато фруктів

Доктор Комаровський розповів, чим загрожує дитині велике вживання фруктів. За словами українського заслуженого педіатра, це відобразиться на раціоні дитини і вона не буде добре їсти інші страви.

Про це медик розповів на своїй сторінці в Instagra m, відповідаючи на запитання користувача.

"Кожна дитина з'їдає за день 5 різних фруктів різного розміру, як ви й рекомендували. Але часто просять ще й навіть, мені здається, можуть провести на фруктах цілий день. Діти ростуть міцними, не хворіють, багато і активно рухаються. Але я все одно переживаю - раптом вони щось недоотримують або я їм організую гіпервітаміноз, наприклад", - поставили запитання доктору.

Комаровський зазначив, що якщо діти нормально розвиваються - вони можуть їсти фрукти в будь-яких кількостях.

"Діти ростуть чудово, ніяких проблем зі здоров'ям у них немає. Більш того - ви звертаєте увагу на той факт, що діти не їдять додатковий цукор. Тобто в раціоні у них немає ні цукерок, ні печива солодкого і жирного. Виходячи з усього цього, моє резюме: нехай їдять фрукти стільки, скільки хочуть. Це просто чудова харчова звичка", - зазначив педіатр.

За словами Комаровського, є один момент, на який варто звернути увагу. Фрукти не повинні замінювати дитині прийом їжі.

"Проте звертаю вашу увагу на те, що якщо поїдання фруктів буде заважати формуванню нормального апетиту — ну якщо діти перестануть їсти крупи, м'ясо, рибу, овочі, - то тоді, звичайно, знадобиться корекція раціону. Тому дотримуйтеся все ж золотої середини. Загалом, якщо між повноцінним сніданком і повноцінним обідом діти їдять без обмежень фрукти - на здоров'я. Тобто фрукти не повинні заважати дитині після цього з'їсти повноцінний обід", - зазначив лікар.