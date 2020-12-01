Комаровський розповів, як уникнути важкої форми коронавірусу

Євген Комаровський (фото: instagram.com/doctor_komarovskiy)

Доктор Комаровський розповів про профілактику коронавірусу

Лікар Євген Комаровський розповів головне про профілактику коронавірусу. За його словами, від COVID-19 ліків немає, і допоможе тільки вакцинація. Але є шанс уникнути переходу хвороби у важку форму.

Лікар у своєму блозі розповів про те, як максимально захистити свій організм від ускладнень.

"Все, що ви чули про цинк, про вітамін D, вітамін С - це все не має ніякого відношення до ймовірності захворіти", - каже Комаровський.

Зменшити шанс захворіти немає. Але перехід у важку форму коронавірусу (трапляється в 5-15% випадків), згідно з останніми дослідженнями, залежить від дефіциту названих вище вітамінів і мікроелементів.

"Багато лікарів, а також сучасні протоколи рекомендують не допускати дефіциту цих вітамінів і мікроелементів в організмі. Ще раз кажу, це п'ється не для того, щоб не захворіти, а щоб хвороба не перейшла у важку форму", - додав педіатр.

Крім того, ймовірність захворіти залежить від ряду факторів. Перший: з якою кількістю вірусу ви зустрінетеся, другий: в якому стані буде ваш організм в момент зустрічі з вірусом. Мова йде про стан слизових оболонок - не варто допускати їх пересихання.

Комаровський в черговий раз нагадав про важливість вологості і температури повітря для протистояння вірусам.

"Якщо у вас в будинку немає гігрометра і зволожувача, то думайте спочатку про це, а вже потім про цинк та вітамін D", - нагадав лікар.

Зазначимо, що за останню добу в Україні зафіксували 12498 випадків коронавіруса. Найбільше нових хворих в Києві, Одеській, Дніпропетровській, Київській та Львівській областях.

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