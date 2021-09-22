Комаровский рассказал, как действовать при отравлении грибами: инструкция "выживания"
Известный украинский педиатр и телеведущий Евгений Комаровский решил обратить внимание на сезонную проблему. В частности, он рассказал о первых шагах помощи при отравлении ребенка грибами.
Как оказать первую помощь при отравлении рассказал врач в своем Instagram.
По его словам, при подозрении на отравление грибами необходимо немедленно обратиться к врачу. В такой ситуации самолечение противопоказано. Ведь если пытаться сделать что-то самостоятельно, без помощи врача, то можно потерять много времени.
Что нужно сделать, пока ждете врача:
- Дайте ребенку активированный уголь в дозе 1г / кг;
- Поит ребенка обильно и активно. Температура напитка ориентировочно должна быть равна температуре тела ребенка. В качестве жидкости для питья оптимально применять растворы для пероральной регидратации;
- Ничем ребенка не кормите.
Что делать при отравлении грибами (instagram.com/doctor_komarovskiy)
Признаки отравления грибами
Симптомы отравления грибами могут проявиться как через 30 мин после потребления, так и в течение нескольких дней, среди них:
- тошнота;
- рвота;
- резкая боль в животе;
- диарея;
- головокружение;
- повышение температуры тела;
- снижение пульса;
- духота;
- судороги;
- отток крови от конечностей (холодные руки и ноги);
- бред, появление галлюцинаций.
При наличии любого из приведенных симптомов нужно немедленно вызвать врача.
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