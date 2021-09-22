Комаровський розповів, як діяти при отруєнні грибами: інструкція "виживання"

Відомий український педіатр та телеведучий Євген Комаровський вирішив звернути увагу на сезонну проблему. Зокрема, він розповів про перші кроки допомоги при отруєнні дитини грибами.

Як надати першу допомогу при отруєнні розповів лікар у своєму Instagram.

За його словами, при підозрі на отруєння грибами необхідно негайно звернутися до лікаря. У такій ситуації самолікування протипоказано. Адже якщо намагатися зробити щось самостійно, без допомоги лікаря, то можна втратити багато часу.

Що потрібно зробити, поки чекаєте лікаря:

Дайте дитині активоване вугілля в дозі 1г/кг;

Поїть дитину рясно і активно. Температура напою орієнтовно повинна бути дорівнює температурі тіла дитини. В якості рідини для пиття оптимально застосовувати розчини для пероральної регідратації;

Нічим дитину не годуйте.

Що робити при отруєнні грибами (instagram.com/doctor_komarovskiy)

Ознаки отруєння грибами

Симптоми отруєння грибами можуть проявитися як через 30 хв після споживання, так і протягом кількох днів, серед них:

нудота;

блювота;

різкий біль у животі;

діарея;

запаморочення;

підвищення температури тіла;

зниження пульсу;

задуха;

судоми;

відтік крові від кінцівок (холодні руки та ноги);

марення, поява галюцинацій.

За наявності будь-якого з наведених симптомів потрібно негайно викликати лікаря.