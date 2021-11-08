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Комаровский объяснил, нужно ли покупать кислородный концентратор больным COVID

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Понедельник 08 ноября 2021 18:00
Комаровский объяснил, нужно ли покупать кислородный концентратор больным COVID Евгений Комаровский сделал заявление о кислородных концентраторах (коллаж Styler)
Автор: Юлия Бойко

Многие украинцы слышали, что мест в COVID-больницах катастрофически не хватает. Поэтому в последнее время стало актуальным приобретение кислородного концентратора, чтобы помочь себе в домашних условиях, если у вас или у ваших родных коронавирус.

Доктор Евгений Комаровский в программе "Ранок з Україною" на канале "Украина" рассказал, нужно ли покупать кислородный концентратор "на всякий случай".

По словам Комаровского, кислородный концентратор стал актуальным из-за распространенности тяжелых форм коронавируса.

Это устройство выделяет кислород из окружающего воздуха. Благодаря пульсоксиметру очень легко определить, что человеку не хватает кислорода.

Поэтому можно даже в домашних условиях использовать кислородный концентратор.

"Но я не рекомендую покупать кислородный концентратор каждой семье. Это как купить костыли - пусть лежат на всякий случай, вдруг я завтра сломаю ногу", - говорит врач.

Комаровский объяснил, нужно ли покупать кислородный концентратор больным COVID

Кислородный концентратор (фото: zzolive.com)

Важно знать другое, пояснил кандидат медицинских наук, а именно: где взять это устройство на тот случай, если оно действительно необходимо.

"Сегодня многие люди сдают кислородный концентратор. Это намного выгоднее, чем покупать устройство", - посоветовал доктор Комаровский.

"Но если вы неделю в домашних условиях используете кислородный концентратор и понимаете, что он вам понадобится еще пару месяцев, тогда вам точно пора в стационар", - добавил он.

Раньше Комаровский назвал самую опасную рыбу.

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Доктор Комаровский
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