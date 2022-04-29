Комаровский назвал самую вредную кашу: может привести к серьезным проблемам

Доктор Комаровский говорит, что некоторые каши могут быть не только неполезными, но даже и вредными.

Какими кашами не следует кормить ни детей, ни взрослых - читайте ниже в нашем материале Styler .

Врач говорит, что одной из самых вредных каш является манная. Единственное ее преимущество, что "с одной ложки" можно накормить всю семью.

"Набухание манной крупы создает надолго иллюзию сытости. Она очень долго покидает желудок", - рассказал Комаровский.

В настоящее время большинство педиатров настоятельно не рекомендуют давать манную кашу детям до возраста 10 месяцев.

В манной каше очень много белка глютена. У некоторых детей может быть врожденная непереносимость глютена. И получение этого белка в раннем возрасте может привести к достаточно серьезным проблемам с ЖКТ.

Если таких проблем нет - манную кашу давать ребенку можно.

Какие еще каши считаются вредными

Педиатр также не рекомендует покупать овсянку быстрого приготовления в пакетиках. Комаровский говорит, что это "самое вредное, что можно только придумать".

Овсянка будет полезной, если ее готовить из хлопьев, которые нужно варить.

Также в списке - белый рис, который медик назвал "никаким". Ведь никакой пользы подобная каша не приносит.

Какие каши являются полезными?

По словам медика, врачи во всем мире высчитали семь полезных каш.

На первом месте стоит гречка, на втором - овсянка (не из пакетиков), далее перловка, пшено, кукурузная крупа, бурый рис, а также льняная крупа.