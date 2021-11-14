Комаровский назвал самое опасное мясо: огромный риск для взрослых и детей

Доктор Евгений Комаровский рассказал все о мясе: какое является наиболее полезным, а какое - вредным. Также медик дал советы, как вводить в рацион ребенка мясо, чтобы сформировать правильные пищевые привычки, и сколько белкового продукта нужно взрослому съедать в день.

Об этом педиатр рассказал на своем канале в YouTube .

По словам Евгения Олеговича, человек все же хищник, и мясо ему необходимо. Особенно важен продукт в рационе ребенка, организм которого постоянно растет и развивается.

"Скармливая ребенку мясо, мы формируем у него определенные привычки, которые он потом будет, возможно, расхлебывать всю свою жизнь", - говорит Комаровский.

Почему же нам нужно мясо?

Этот продукт, в первую очередь, ценен белком. Также в нем содержится нужный нам витамин В12, а в печени еще и много витамина А.

Также в мясе очень много железа и цинка.

"Именно в мясе находится кровь, а в крови - эритроциты, в эритроцитах - гемоглобин, а в гемоглобине - то самое железо, которое нам нужно. И в мясе именно та форма железа, которая усваивается идеально", - заявляет педиатр.

Сколько мяса нужно взрослому человеку

По словам педиатра, эта цифра даже звучит смешно. Дело в том, что современные ассоциации врачей советуют съедать взрослому человеку 70 граммов мяса в сутки (раньше рекомендовали 90).

Какое мясо считается опасным, а какое - нет

Почему такая цифра? Наукой доказано - систематическое употребление красного мяса реально увеличивает риск развития онкологии.

"Те, кто едят меньше мяса, но больше рыбы, у тех все намного лучше", - говорит Комаровский.

Педиатр добавил, что если вы все же покупаете, готовите и едите красное мясо, обратите внимание на количество жира в нем.

"Вот тот жир, который в красном мясе, это не тот жир, который полезный. Полезный жир - тот, который в рыбе, в растительном масле. Жир в мясе - это прямое влияние на уровень холестерина, артериальное давление, состояние сердечно-сосудистой системы", - добавил врач.

Педиатр утверждает, что чем больше на мясе жира, тем это мясо хуже. При этом риск для взрослого от такого мяса намного больше, чем у ребенка. Но дело в том, что именно у детей мы с вами формируем пищевые привычки.

Врач советует употреблять мясо птицы без шкурок и жира - такое будет самым полезным.