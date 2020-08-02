Комаровський назвав ефективний препарат від коронавіруса: дійсно дієво

Євген Комаровський розповів, ніж вилікувати коронавірус

Євген Комаровський поділився цінною інформацією

Євген Комаровський озвучив свою думку з приводу ефективності препаратів, які використовуються при коронавирусі 2020. Відповідною думкою доктор поділився у своєму блозі.

Він заявив, що такі ліки як "Ремдесивір" - єдині, ефективність яких доведена. При цьому, варто відзначити той момент, що ціна препарату кусається. Лікар зазначив, що цей засіб дуже дорогий та дефіцитний.

"Сьогодні є тільки один препарат, з приводу якого щодо дії при коронавирусі більш-менш серйозно доведена ефективність - "Ремдесивір". Він дефіцитний та багато коштує", - заявив доктор.

Також Комаровський додав, що ліків із доведеною ефективністю при вірусних інфекціях дуже мало, і вони досить специфічні. Тобто універсальних таблеток від коронавірусу немає.

Навіть якщо ви знайдете підходящі ліки - коштуватимуть вони досить дорого. "Всі ці так звані "противірусні" препарати – копійчані, а іноді і не дуже, які типу "підвищують імунітет" і треба при будь-якому "чиху" їх пити, - це "обман", - підсумував експерт.

Кращий спосіб уникнути коронавірусу- почати дотримуватися правил обережності. Частіше мийте руки, не забувайте про маски в громадських місцях, ведіть здоровий спосіб життя.

Нагадаємо, що Комаровський назвав можливі плюси COVID-19.

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