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Комаровский назвал два способа, как снизить заболеваемость COVID в Украине

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Понедельник 15 ноября 2021 11:37
Комаровский назвал два способа, как снизить заболеваемость COVID в Украине Фото: Доктор Комаровский рассказал о штамме "Дельта" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Вакцинация от коронавируса - это единственное и очень важное условие, которое может остановить дальнейше распространение штамма "Дельта" в Украине. Также очень важна проветриваемость помещений.

Об этом сообщил доктор Комаровский в программе "Время Голованова" на канале "Украина 24".

"Я повторяю одно и тоже уже несколько раз на основании науки. Если у вас есть доступ к любой вакцине от коронавируса, если вы переболели все равно вакцинируйтесь", - сказал Комаровский.

Медик рассказал про два глобальных способа защититься. Первый - это вакцинация. Второй - вентиляция помещения

"Первый способ - это вакцинация. Второй способ - это вентиляция помещения. Вирус передается потоками воздуха, чем выше концентрация вируса в воздухе - тем больше риск заболеть. Уменьшить концентрацию вируса в воздухе можно только вентиляцией пространства. Открытые окна, открытые форточки, организация массовых мероприятий только на свежем воздухе. И не лезьте в толпу", - рассказал медик.

По словам медика, выбирайте для походов в супермаркет не часы пик и не пускайте в людные места бабушек и дедушек. Также не стоит забывать о свежих и чистых масках для защиты.

Как мы ранее писали, Комаровский рассказал, надо ли вакцинироваться третий раз.

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Доктор Комаровский
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