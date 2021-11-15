ru ua
Пн, 15 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

Комаровський назвав два способи, як знизити захворюваність COVID в Україні

Новость на русском →
Понеділок 15 листопада 2021 11:37
Комаровський назвав два способи, як знизити захворюваність COVID в Україні Фото: Доктор Комаровський розповів про штам "Дельта" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Вакцинація від коронавірусу - це єдина і дуже важлива умова, яка може зупинити подальше поширення штаму "Дельта" в Україні. Також дуже важлива провітрюваність приміщень.

Про це повідомив доктор Комаровський у програмі "Час Голованова" на каналі "Україна 24".

"Я повторюю одне і теж вже кілька разів на підставі науки. Якщо у вас є доступ до будь-якої вакцини від коронавірусу, якщо ви перехворіли все одно вакцинуйтеся", - сказав Комаровський.

Медик розповів про два глобальних способи захиститися. Перший - це вакцинація. Другий - вентиляція приміщення

"Перший спосіб - це вакцинація. Другий спосіб - це вентиляція приміщення. Вірус передається потоками повітря, чим вище концентрація вірусу в повітрі - тим більше ризик захворіти. Зменшити концентрацію вірусу в повітрі можна тільки вентиляцією простору. Відкриті вікна, відкриті кватирки, організація масових заходів тільки на свіжому повітрі. І не лізьте в натовп", - розповів медик.

За словами медика, вибирайте для походів в супермаркет не години пік і не пускайте в людні місця бабусь і дідусів. Також не варто забувати про свіжі і чисті маски для захисту.

Як ми раніше писали, Комаровський розповів, чи треба вакцинуватися втретє.

Читайте РБК-Україна в Google News
Доктор Комаровский
LITE
Свято 15 листопада: що строго заборонено, а що обов'язково потрібно зробити в цей день
Свято 15 листопада: що строго заборонено, а що обов'язково потрібно зробити в цей день