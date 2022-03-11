Командование сознательно послало нас на верную смерть: признание пленного летчика

Пленный пилот, подбитый под Николаевом, рассказал, что командование послало его и других пилотов на верную смерть.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию 11 марта.

"Наше командование, когда отправляло нас на боевой вылет, не проинформировало нас, что на территории Украины, в частности на территории Николаевской области есть какие-то средства ПВО. То есть, сознательно посылало нас на верную смерть", - рассказал сбитый летчик.

Он добавил, что его и других пилотов использовали, как "живца".