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Командование сознательно послало нас на верную смерть: признание пленного летчика

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Пятница 11 марта 2022 16:59
Командование сознательно послало нас на верную смерть: признание пленного летчика Скриншот видео: Пленный летчик Алексей Козлов
Автор: Светлана Мащенко

Пленный пилот, подбитый под Николаевом, рассказал, что командование послало его и других пилотов на верную смерть.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию 11 марта.

"Наше командование, когда отправляло нас на боевой вылет, не проинформировало нас, что на территории Украины, в частности на территории Николаевской области есть какие-то средства ПВО. То есть, сознательно посылало нас на верную смерть", - рассказал сбитый летчик.

Он добавил, что его и других пилотов использовали, как "живца".

Ранее мы писали, что пленный пилот обратился к военным РФ с призывом прекратить стрелять по мирным гражданам.

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