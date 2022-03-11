Командування свідомо послало нас на вірну смерть: зізнання полоненого льотчика
Полонений пілот, підбитий під Миколаєвом, розповів, що командування послало його та інших пілотів на вірну смерть.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію 11 березня.
"Наше командування, коли відправляло нас на бойовий виліт, не проінформувало нас, що на території України, зокрема на території Миколаївської області є якісь засоби ППО. Тобто, свідомо посилало нас на вірну смерть", - розповів збитий льотчик,
Він додав, що його та інших пілотів використали, як "живця".
Раніше ми писали, що полонений пілот звернувся до військових РФ з закликом припинити стріляти по мирних громадянах.
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