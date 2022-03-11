ru ua
Пт, 11 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Командування свідомо послало нас на вірну смерть: зізнання полоненого льотчика

Новость на русском →
П'ятниця 11 березня 2022 16:59
Командування свідомо послало нас на вірну смерть: зізнання полоненого льотчика Скріншот відео: Полонений льотчик Олексій Козлов
Автор: Світлана Мащенко

Полонений пілот, підбитий під Миколаєвом, розповів, що командування послало його та інших пілотів на вірну смерть.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію 11 березня.

"Наше командування, коли відправляло нас на бойовий виліт, не проінформувало нас, що на території України, зокрема на території Миколаївської області є якісь засоби ППО. Тобто, свідомо посилало нас на вірну смерть", - розповів збитий льотчик,

Він додав, що його та інших пілотів використали, як "живця".

Раніше ми писали, що полонений пілот звернувся до військових РФ з закликом припинити стріляти по мирних громадянах.

Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до України
LITE
Український блогер експерементує в жанрі "а капела", створюючи патріотичні пісні
Український блогер експерементує в жанрі "а капела", створюючи патріотичні пісні