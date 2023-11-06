Кольори неспокійної ночі. У МВС висунули свою версію полярного сяйва в Україні (фото)

"Кольори неспокійної ночі для окупантів", - підписали цей знімок у МВС.

На ньому двоє військових зі зброєю в руках стоять на фоні багряного неба. Видно лише їхні силуети, проте вони досить красномовні.

Північне сяйво "Аврора"

У більшості областей України мешканці могли побачити північне сяйво "Аврора". Відомо, що причиною його появи в невластивій для нього місцевості є магнітна буря.

Північне сяйво пов'язане з магнітними бурями через взаємодію сонячного вітру з магнітосферою Землі. Сонячний вітер - це потік заряджених частинок, які викидаються з Сонця у простір.

Під час магнітних бур сонячний вітер може бути особливо активним, і великі кількості заряджених частинок викидаються в простір у вигляді сонячних вибухів і корональних мас-викидів. Коли ці частинки досягають магнітосфери Землі, вони взаємодіють з магнітним полем Землі й можуть викликати різні явища, включаючи магнітні бурі.

Під час магнітних бур магнітна активність нашої планети збільшується, і це може призвести до збільшення інтенсивності північного сяйва. Як результат, північне сяйво може бути більш яскравим і розгорнутим під час магнітних бур.