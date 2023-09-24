Що станеться з вашим організмом, якщо ви відмовитеся від овочів та фруктів
Овочі та фрукти - це невід'ємна частина здорового раціону й основа багатьох дієт, які спрямовані на підтримку здоров'я і запобіганню захворюванням. Вони багаті вітамінами, мінералами, антиоксидантами та важливими фітонутрієнтами, які грають критичну роль у підтримці оптимального функціонування організму.
Однак, якщо ви вирішите виключити овочі та фрукти зі свого раціону, це може мати серйозні наслідки для вашого здоров'я.
Про те, чому не можна відмовлятись від овочів та фруктів розповіла для РБК-Україна (проєкт Styler) лікарка та health-експертка Уляна Вернер.
Дефіцит вітамінів та мінералів
Овочі та фрукти - це основне джерело вітамінів (зокрема, вітамінів C та A) та мінералів (кальцій, фолієва кислота, калій). Вітаміни та мінерали є необхідними для нормального функціонування організму, вони беруть участь у багатьох біохімічних процесах, включаючи роботу імунної системи, підтримку здоров'я шкіри та росту клітин.
Вітамін C, D і цинк, грають важливу роль у підтримці імунної системи. Дефіцит цих вітамінів і мінералів може призвести до погіршення імунної відповіді та збільшити ризик інфекційних захворювань.
Вітамін A важливий для здоров'я очей. Його нестача може призвести до проблем із зором, включаючи нічну сліпоту та сухість очей.
Кальцій та вітамін D необхідні для здоров'я кісток. Дефіцит цих поживних речовин може призвести до остеопорозу та збільшити ризик переломів кісток.
Багато вітамінів та мінералів беруть участь у процесах виділення енергії з їжі та підтримки оптимального рівня фізичної активності. Нестача може призвести до втоми, слабкості та зниження фізичної витривалості.
Деякі вітаміни, такі як вітаміни групи B та мінерали, впливають на психічне здоров'я і функцію мозку. Дефіцит може призвести до депресії, розладів настрою та навіть когнітивних порушень.
Збільшений ризик захворювань
Овочі та фрукти багаті антиоксидантами, такими як бета-каротин, вітамін C та E, які допомагають захищати клітини організму від окислювального стресу. Окислювальний стрес може призвести до пошкодження клітинних структур і біологічних молекул, що збільшує ризик розвитку серцево-судинних захворювань.
Також, вони містять фітонутрієнти, такі як флавоноїди та поліфеноли, які мають антивірусні та протизапальні властивості. Допомагають знижувати загальний ризик захворювань, включаючи серцево-судинні захворювання, діабет та ряд інших захворювань.
Проблеми зі шлунково-кишковим трактом
Овочі та фрукти багаті клітковиною, яка сприяє нормальному функціонуванню шлунково-кишкового тракту. Вони покращують перистальтику, допомагають підтримувати нормальний стан кишківника та запобігають закрепам.
Відмова від клітковини може призвести до проблем зі шлунково-кишковим трактом, включаючи дисбактеріоз, закрепи та знижену здатність до поглинання поживних речовин.
В ідеалі, ваш раціон повинен бути різноманітним і включати різні типи продуктів. Якщо ви маєте певні обмеження в дієті або алергії, зверніться до лікаря або дієтолога, які можуть допомогти вам знайти альтернативні джерела необхідних поживних речовин і розробити індивідуальний раціон для підтримки вашого здоров'я.
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