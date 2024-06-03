Колишній Олени Тополі зробив неоднозначну заяву про співачку (відео)

"В мене є контракт"

На шоу "Муз_тренд", куди днями прийшов Лисиця, ведучий Слава Дьомін попросив його висловитися про творчість Тополі. Втім, продюсер не захотів нічого казати. А потім він зробив заяву про причину свого рішення.

"В мене є контракт, єдиний контракт, який я підписав з Оленою. Я не хочу тебе обманювати й казати тобі неправду. А правду, яку я буду говорити, вона за контракту не повинна бути", - сказав Лисиця.

Колишній Тополі висловився про стосунки з нею (скріншот)

Що продюсер думає про співачку

За словами Лисиці, нині він та співачка спілкуються. Він не ображається на Тополю. Хоча продюсер не став заперечувати, що у минулому він відчував неприємні емоції.

"У мене не було образ. Це не образа, найсильнішим відчуттям було нерозуміння, через що це все відбулося. А потім, коли прийшло розуміння, то не залишилось взагалі нічого, все стало зрозуміло", - зазначив Лисиця.

"Вона завжди хотіла співати ту музику, яку вона хотіла. І ті хіти, які ми з нею зробили, більшість з них вона співати не хотіла", - додав він.

Що відомо про стосунки Тополі та Лисиці

Продюсер познайомився зі співачкою, коли їй було 16 років. Вони почали співпрацювати, але нічого не розповідали про стосунки. Втім, вже згодом стало відомо, що на момент початку роману Лисиця ще перебував у шлюбі з жінкою, яка народила від нього двох дітей.

На тлі стосунків з юною співачкою він розлучився. Пара почала жити разом. Про свій роман продюсер та артистка розповіли лише у 2010 році, коли Тополя брала участь у Євробаченні. А після конкурсу стало відомо, що пара розійшлася.

Сама Тополя говорила, що це вона була ініціатором розриву співпраці.

"Я хотіла і поваги до себе і до мого часу, і до мого життя, до моїх бажань, до моїх цілей", - говорила співачка у нещодавньому випуску шоу "Муз_тренд".

Відомо, що після Лисиці співачка почала стосунки з вокалістом гурту "Антитіла" Тарасом Тополею. Нині пара живе у шлюбі та виховує трьох дітей.

Тополя та її родина (фото: instagram.com/alyoshasinger)