Коли в Україні відзначають Собор архістратигу Михайла у 2023 році

Собор Архістратига Михайла та інших Небесних Сил безтілесних у 2023 році відзначатиметься в Україні 8 листопада, оскільки наша країна перейшла на новий церковний календар. У народі свято називають Михайлів день, або "Михайлівські відлиги", "Михайлівські грязі".

Що потрібно зробити у свято, головні традиції

Це свято вважається веселим та ситним, коли можна присвятити себе молитвам, умиротворенню та трохи відпочити від фізичної роботи.

У свято можна сходити до храму, помолитися до Архистратига Михайла, поставити свічку. У велике свято заведено просити захисту від зла та темних сил. Вважається, що молитви в цей день мають особливу силу.

Раніше на Михайла влаштовували гуляння, накривали багатий стіл, на якому обов'язково має бути м'ясна страва, всілякі ситні пироги. Адже за тиждень розпочинався Різдвяний піст, що триватиме до 6 січня. Тому саме з цієї дати розпочиналися народні гуляння.

Цього дня заведено було кликати гостей, роздавати милостиню нужденним, допомагати бідним. Можете самі сходити у гості.

Що не можна робити у свято

Надавати послугу з корисливою метою, інакше вас спіткає покарання.

Мити голову, інакше розум "змиєте".

Займатися тяжкою роботою - краще навпаки відпочити.

Сваритися, злословити та провокувати себе та інших на погані емоції.

Користуватися гострими предметами і щось різати ножем, щоб не накликати "гнів" святого.

Відмовляти у допомозі, якщо до вас звернулися із проханням.

Викидати їжу після застілля не можна - віддайте її близьким, сусідам або нужденним.

Прикмети на Михайла