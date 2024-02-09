Коли святкувати китайський Новий рік і що обов'язково треба зробити у цей день

Дата святкування китайського Нового року постійно зміщується, але завжди припадає на період з 21 січня по 20 лютого. Вона збігається із днем молодика, зазвичай другим після зимового сонцестояння. Цьогоріч це свято припадає на 10-те лютого. Саме цього дня вступає у дію символ 2024 року - Дракон.

Як святкують китайський Новий рік

Китайською мовою це свято зазвичай називають Святом Весни. Святкування традиційно супроводжується масовими гуляннями протягом 16 днів і закінчується Фестивалем ліхтарів.

Східний Новий рік є одним із найважливіших свят у Китаї, він поширився і на сусідні культури. А ще його гучно відзначають у країнах, де проживає багато китайців. Серед них Сінгапур, Бруней, Камбоджа, Індонезія, Малайзія, М'янма, Філіппіни, Таїланд і В'єтнам та інших.

Китайський Новий рік пов'язаний з кількома міфами та звичаями. Новорічний фестиваль традиційно був часом для вшанування божеств, а також предків. У Китаї регіональні звичаї та традиції святкування Нового року дуже відрізняються.

Зазвичай напередодні ввечері уся родина збирається за святковим столом. Заведено, щоб навіть дорослі діти приїжджали до батьків у гості. На трапезу традиційно готують пельмені. Китайці вірять, що поїдаючи їх, вони прощаються зі старим роком і зустрічають новий. Також на столі обов'язково має бути риба - вона символізує багатство.

Також на свято готують пиріг у вигляді кульок із клейкого рисового борошна. Начинкою часто є бобовий або горіховий порошок з цукром. Їсти на Новий рік клейкі рисові кульки означає сімейне щастя та возз’єднання в новому році.

Святкування Китайського Нового року (фото: Wikipedia)

До цього свята треба прибрати будинок, щоб позбутись будь-якої біди і дати шлях для прийдешньої удачі. На Новий рік обов'язково треба подарувати дітям гроші у червоних конвертах. Іншим звичаєм є прикрашання вікон і дверей декором червоного кольору. Це має притягнути у дім удачу, щастя, багатство та довголіття. Тож якщо також хочете залучити в оселю добробут, прикрасіть її червоними елементами.

Одним з етапів святкування Нового року є відвідування вуличних фестивалів. На цьому дійстві традиційним є танець Левів і Драконів. На це масштабне дійство завжди збирається багато охочих подивитись.

Святкування Китайського Нового року (фото: Wikipedia)