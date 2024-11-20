Коли продукція Apple стає "вінтажною" чи "застарілою" і що це означає?

Вінтажні продукти Apple

У світі Apple термін "вінтаж" насправді не означає, що продукт "старий" або що його слід припинити використовувати. Це також не передбачає, що ви можете продати його колекціонерам з прибутком.

Коли пристрій Apple стає "вінтажним", це означає, що компанія більше не гарантує його ремонт в офіційних магазинах Apple або авторизованих сервісних провайдерів. У більшості випадків Apple також припиняє випускати для нього регулярні оновлення програмного забезпечення.

Незважаючи на скорочення підтримки, вінтажна техніка Apple продовжуватиме працювати, і деякі пристрої можуть навіть отримати оновлення системи, якщо вони підтримують останні операційні системи або якщо необхідно виправити велику вразливість у безпеці.

Також можливо, що пристрій можна буде відремонтувати, якщо запчастини будуть в наявності. Однак не дивуйтеся, якщо спеціаліст Apple або авторизований сервісний центр відмовить вам у ремонті.

Офіційне визначення Apple терміна "вінтаж" - це продукт, який компанія припинила продавати понад п'ять років тому, але менше ніж сім років тому. Оскільки компанія перестає продавати одні пристрої раніше за інші, виникають цікаві невідповідності, коли приходить час позначити пристрої як вінтажні. Наприклад, iPhone XS Max виглядає як більш сучасний пристрій, ніж iPhone 6S Plus, хоча, насправді, він на три покоління новіший.

Однак, незважаючи на цей тимчасовий розрив, Apple продавала 6S Plus довше, ніж XS Max: компанія припинила його продаж у 2018 році, через три роки з моменту початку продажів. XS Max був знятий з продажів у 2019 році, лише через рік після його дебюту.

Однак, коли продукт стає старше семи років, він переходить в іншу категорію: "застарілий" пристрій.

Застарілі пристрої Apple

Як і вінтажні продукти, пристрої, позначені як "застарілі", працюватимуть нормально, якщо апаратне забезпечення перебуває у справному стані. Однак, застарілі пристрої втрачають практично всю підтримку апаратного забезпечення. Єдиним винятком є MacBook, для яких може бути можлива заміна батареї протягом 10 років після того, як продукт був знятий з продажу.

Застарілий пристрій може продовжувати отримувати деяку підтримку програмного забезпечення. Однак не чекайте появи iOS 18 на застарілому iPhone. Наприклад, Apple випустила оновлення безпеки для iPhone 6S і iPhone 6S Plus - обидва ці пристрої вже застаріли - у липні.

Ці зміни у пріоритетах обслуговування можуть бути розчаровуючими, якщо ви продовжуєте використовувати стару техніку і не хочете оновлюватись, але така політика має сенс з урахуванням поточних ринкових реалій: з темпами розвитку апаратного та програмного забезпечення, перенаправлення ресурсів на підтримку застарілих пристроїв стає важким та дорогим.