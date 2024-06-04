Коли приймати магній? Переваги та ризики цього "модного лікування"

Якщо ви хочете доповнити магнієм свій раціон, вам буде цікаво дізнатися більше про його переваги, недоліки та дозування, щоб отримати від нього максимальну користь.

Яку користь може принести ця харчова добавка? Як її слід вживати до, після чи під час їжі? Чи можна змішувати з іншими ліками - читайте в матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Які переваги цієї харчової добавки?

Магній дуже корисний для вашого здоров’я. Насправді це четвертий за поширеністю елемент в організмі людини після кальцію, калію та натрію, і він відіграє важливу роль у складі кісток, м’яких тканин і органів.

За даними Національного інституту здоров’я США (NIH), магній бере участь у більш ніж 300 ферментативних реакціях в нашому організмі. Таким чином, він відповідає за його нормальне функціонування, головним чином у регулюванні рівня цукру в крові натщесерце, виробництва кісткової тканини та функції нервів і м’язів, а також незначне зменшення мігрені та головного болю.

Кому треба приймати магній (фото: freepik.com)

Коли найкраще приймати магній?

Немає кращого часу для прийому щоденної дози цієї дієтичної добавки, якщо у вас дефіцит магнію. Він принесе вам користь, незалежно від того, коли ви його споживаєте, якщо ви робите це регулярно.

Але краще приймати його під час їжі або після їжі для кращого засвоєння, оскільки натщесерце добавка магнію може викликати проблеми з травленням або навіть діарею.

Скільки магнію вам потрібно щодня?

Щодо кількості магнію, яка вам потрібна щодня, знайте, що вона не є фіксованою та залежить від кількох факторів, у тому числі статі.

Загалом, як пояснюється в дослідженні, опублікованому в NIH, рекомендується споживати від 400 до 420 міліграмів на день, якщо ви дорослий чоловік, і від 310 до 320 міліграмів, якщо ви жінка.

Зауважте, що щоденне споживання буде іншим, якщо ви вагітні або годуєте грудьми.

Кому слід приймати добавки магнію?

Перш ніж переходити до харчових добавок, спробуйте отримати достатню кількість магнію з їжі. Ваш раціон має включати такі продукти, як гарбуз і насіння чіа, шпинат, арахіс і боби едамаме. Це повинно заповнити ваш дефіцит магнію.

Не приймайте магнієві добавки без консультації з лікарем. Якщо ви вже приймаєте ліки, ви повинні переконатися, що ваші добавки не впливають на препарати, які ви приймаєте, і що це не викликає небажаних або побічних ефектів.

Чи можна приймати магній щодня?

Так, якщо ви дотримуєтеся рекомендованої лікарем добової норми споживання магнію та тривалості, ви можете вживати його щодня. Запитайте свого терапевта, який тип магнію найкращий для вас, а також оптимальну дозу для усунення дефіциту.

Який фрукт найбільш багатий магнієм?

Тамаринд, або індійський фінік, - плід тамариндового дерева. Це тропічний фрукт, який можна споживати у вигляді соку або фруктової пасти, і він вважається важливим інгредієнтом індійської та сенегальської кухні.