Коли потрібно звернутися до лікаря, якщо болить живіт: названо небезпечні симптоми

Болі в животі зустрічається при цілому ряді захворювань. Характер болю, його сила і поширення можуть бути дуже різноманітними і важко визначеними. Тому часто пацієнт не може точно описати характеристики больових відчуттів.

Про це розповіли експерти онлайн-платформи доказової медицини "Бережи себе" у Telegram .

Чому виникає

За словами експертів, часто біль в животі не загрожує життю, проте він може бути ознакою серйозних проблем.

Наприклад, при серцевому нападі біль може поширюватися на живіт і нагадувати симптоми печії. Болі в правому верхньому квадранті можуть бути ознакою проблем з печінкою або жовчним міхуром. А в лівому верхньому вказувати на проблеми з підшлунковою залозою, а також бути можливою ознакою гастриту.

У жінок біль внизу живота може вказувати на проблеми з маткою, яєчниками тощо. Якщо говорити про апендицит, то найчастіше він проявляється болями в правому нижньому квадранті.

У яких випадках звертатися до лікаря

Національна служба здоров’я Великої Британії радить звернутися до лікаря, якщо:

біль у животі виникає раптово і швидко посилюється;

біль або здуття живота довго не проходить або часто повторюється;

ви втрачаєте вагу, хоча нічого для цього не робите;

сечовипускання стало частішим або навпаки;

ви відчуваєте біль при сечовипусканні;

проблеми з ковтанням їжі;

з’явилися кров’яні виділення з вагіни або ануса;

кілька днів діарея.

Також експерти назвали випадки, що вимагають виклику екстреної допомоги:

біль в животі раптовий і дуже сильний;

вам боляче торкатися до живота;

ви блюєте кров’ю або блювання виглядає як мелена кава;

у вас не виходить випорожнитися або випустити гази;

важко дихати і ви відчуваєте біль у грудях;

у хлопчика (або дорослого чоловіка) сильний біль у ділянці мошонки;

людина з болями в животі втратила свідомість.

Чи можна пити знеболювальне

Гастроентеролог Ганна Гіленко розповіла, що багато лікарів вважають небажаним знеболення, оскільки це відкладає звернення за медичною допомогою.

Зокрема, якщо у людини апендицит, то прибрати симптоми знеболювальним не вдасться. Однак прибрати сильний і раптовий біль таблеткою - небезпечно для життя.

Особливості болю в животі в дітей

Лікар каже, що найчастіше біль у животі в дітей до 8 років локалізується в навколопупковій ділянці, що може неабияк плутати батьків.

"Біль у животі в дітей може бути симптомом не тільки проблем зі ШКТ. Іноді блювання, біль у районі пупка та запах ацетону можуть бути ознаками пневмонії. А от болі в області серця в дитини 5–7 років можуть бути ознакою печії", - пояснює Гіленко.