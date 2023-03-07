Коли потрібно звернутися до лікаря, якщо болить живіт: названо небезпечні симптоми
Болі в животі зустрічається при цілому ряді захворювань. Характер болю, його сила і поширення можуть бути дуже різноманітними і важко визначеними. Тому часто пацієнт не може точно описати характеристики больових відчуттів.
Про це розповіли експерти онлайн-платформи доказової медицини "Бережи себе" у Telegram.
Чому виникає
За словами експертів, часто біль в животі не загрожує життю, проте він може бути ознакою серйозних проблем.
Наприклад, при серцевому нападі біль може поширюватися на живіт і нагадувати симптоми печії. Болі в правому верхньому квадранті можуть бути ознакою проблем з печінкою або жовчним міхуром. А в лівому верхньому вказувати на проблеми з підшлунковою залозою, а також бути можливою ознакою гастриту.
У жінок біль внизу живота може вказувати на проблеми з маткою, яєчниками тощо. Якщо говорити про апендицит, то найчастіше він проявляється болями в правому нижньому квадранті.
У яких випадках звертатися до лікаря
Національна служба здоров’я Великої Британії радить звернутися до лікаря, якщо:
- біль у животі виникає раптово і швидко посилюється;
- біль або здуття живота довго не проходить або часто повторюється;
- ви втрачаєте вагу, хоча нічого для цього не робите;
- сечовипускання стало частішим або навпаки;
- ви відчуваєте біль при сечовипусканні;
- проблеми з ковтанням їжі;
- з’явилися кров’яні виділення з вагіни або ануса;
- кілька днів діарея.
Також експерти назвали випадки, що вимагають виклику екстреної допомоги:
- біль в животі раптовий і дуже сильний;
- вам боляче торкатися до живота;
- ви блюєте кров’ю або блювання виглядає як мелена кава;
- у вас не виходить випорожнитися або випустити гази;
- важко дихати і ви відчуваєте біль у грудях;
- у хлопчика (або дорослого чоловіка) сильний біль у ділянці мошонки;
- людина з болями в животі втратила свідомість.
Чи можна пити знеболювальне
Гастроентеролог Ганна Гіленко розповіла, що багато лікарів вважають небажаним знеболення, оскільки це відкладає звернення за медичною допомогою.
Зокрема, якщо у людини апендицит, то прибрати симптоми знеболювальним не вдасться. Однак прибрати сильний і раптовий біль таблеткою - небезпечно для життя.
Особливості болю в животі в дітей
Лікар каже, що найчастіше біль у животі в дітей до 8 років локалізується в навколопупковій ділянці, що може неабияк плутати батьків.
"Біль у животі в дітей може бути симптомом не тільки проблем зі ШКТ. Іноді блювання, біль у районі пупка та запах ацетону можуть бути ознаками пневмонії. А от болі в області серця в дитини 5–7 років можуть бути ознакою печії", - пояснює Гіленко.
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