"Коли почне воювати вся Україна?" Олег Сенцов розніс "накачаних чоловіків у кав'ярнях"

Режисер Олег Сенцов, який давно приєднався до лав ЗСУ, зробив заяву про криваву війну та деяких українців, які не хочуть її помічати.

Про це воїн написав у новій публікації на Facebook.

Що думає Олег Сенцов

Режисер пояснив, чому наразі не дає інтерв'ю. За його словами, "правда нікому не сподобається".

"Мию свій бронік від бруду та крові. Нас відвели на коротке відновлення, але скоро знову вперед-вперед. Про війну треба врати, або мовчати, бо правда нікому не сподобається. Тому я перестав давати інтерв'ю", - написав він.

Сенцов зазначив, що нестерпно дивитися на "бородатих чоловіків" у кав'ярнях та розуміти, як гинуть на фронті люди. Також

"Не можу дивитися на кав'ярні, переповнені бородатими накачаними мужиками без однострою та пусті клітини в штатці свого підрозділу. Не хочу чути жарти про мелітопольску черешню та шашлики в Криму. Від нас до Криму, як до Місяця, але ми обов'язково подолаємо цей шлях. Питання тільки, скільки це займе часу. Питання скільки ще друзів перетворяться на чорно-білі фотографії. Питання, коли почне воювати вся країна, а не її частка", - резюмував колишній вязень Кремля.

Сенцов розповів правду про війну (фото: facebook.com/oleg.sentsov)

Зазначимо, що 14 березня 2022 року Сенцов повідомив, що захищає Україну від російських окупаційних військ у складі одного із підрозділів ЗСУ.