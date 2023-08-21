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"Когда начнет воевать вся Украина?" Олег Сенцов разнес "накачанных мужчин в кофейнях"

Понедельник 21 августа 2023 14:00
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"Когда начнет воевать вся Украина?" Олег Сенцов разнес "накачанных мужчин в кофейнях" Фото: Олег Сенцов рассказал про войну (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Режиссер Олег Сенцов, который давно присоединился в ряды ВСУ, сделал заявление о кровавой войне и некоторых украинцах, которые не хотят ее замечать.

Об этом воин написал в новой публикации на Facebook.

Что думает Олег Сенцов

Режиссер объяснил, почему сейчас не дает интервью. По его словам, "правда никому не понравится".

"Мою свой броник от грязи и крови. Нас отвели на короткое восстановление, но скоро снова вперед-вперед. О войне надо врать или молчать, потому что правда никому не понравится. Потому я перестал давать интервью", - написал он.

Сенцов отметил, что невыносимо смотреть на "бородатых мужчин" в кофейнях и понимать, как погибают на фронте люди. Также

"Не могу смотреть на кофейни, переполненные бородатыми накачанными мужиками без униформы и пустые клетки в штатке своего подразделения. Не хочу слышать шутки о мелитопольской черешне и шашлыках в Крыму. От нас до Крыма, как до Луны, но мы обязательно пройдем этот путь. Вопрос только, сколько это займет время. Вопрос сколько еще друзей превратятся в черно-белые фотографии. Вопрос, когда начнет воевать вся страна, а не ее часть", - резюмировал режиссер и воин.

&quot;Когда начнет воевать вся Украина?&quot; Олег Сенцов разнес &quot;накачанных мужчин в кофейнях&quot;Сенцов рассказал правду о войне (фото: facebook.com/oleg.sentsov)

Отметим, что 14 марта 2022 года Сенцов сообщил, что защищает Украину от российских оккупационных войск в составе одного из подразделений ВСУ.

Ранее мы писали о том, что Олег Сенцов попал под обстрелы.

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Олег Сенцов