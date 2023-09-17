Коли найкраще вечеряти, щоб не нашкодити фігурі: Аніта Луценко назвала ідеальний час

Коли треба вечеряти

"Вважається, що поїсти потрібно за 3 години до сну. Також вважається, що спати краще лягти в той день, в який прокинувся. Тобто до 00:00 ночі. Також вважається, що їсти треба тоді, коли ти енергію не витрачаєш. Тобто якщо просто сидиш перед телевізором - немає сенсу, бо нерозтрачена м’язами енергія - піде в запас", - пише Аніта.

Вона зазначає, що ідея не їсти після 18,19,20,21 години - теж гарна. Бо скорочується час, в який людина поглинає калорії. Тобто таке обмеження для себе нормальна, гарна звичка.

"В Україні традиційно люди наїдають основну масу калорій після 19 години. Бо закінчили роботу, вже перебувають вдома і хочуть розслабитись, а їжа у цьому допомагає", - каже тренер.

Луценко пояснює, що їжа - це лінивий спосіб отримати спокій і задоволення. Складні варіанти - розваги з друзями, ігри, медитації, хобі, вечірня зарядка, читання тощо.

"Це все також працює, але з їжею простіше - це правда. Інша справа, що це шкодить здоров’ю і вганяє часто в депресняк", - зауважує Аніта.

Чи можна їсти ввечері вуглеводи

"Вуглеводи ввечері можна їсти, особливо якщо ви на стресі і, наприклад, важко засинаєте. Варто спробувати один день так і один день інакше. Таким чином у вас піде два дні на те, щоб з’ясувати - вам заходять вуглеводні вечері чи ні. Чи ви їсте вечері без каш, а потім закидаєтесь половиною торта?" - каже Луценко.

Вона наголошує, що вечеря о 20:00 - нормальний час. Так людина починає розуміти, що треба пообідати нормально, повечеряти вчасно і не закидати у себе все, що "погано лежить" після 20:00.