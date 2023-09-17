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Коли найкраще вечеряти, щоб не нашкодити фігурі: Аніта Луценко назвала ідеальний час

О котрій годині має бути останній прийом їжі переж сном (фото: Freepik)
Автор: Василина Копитко

Саме під час вечері виникає найбільша спокуса побалувати себе чимось особливо смачненьким, а іноді ще й не дуже корисним. Але навіть, якщо ви не зловживаєте такими продуктами, то надто пізній прийом їжі також може зашкодити фігурі.

Про те, коли найкраще вечеряти, розповіла фітнес-тренер Аніта Луценко в Instagram.

Коли треба вечеряти

"Вважається, що поїсти потрібно за 3 години до сну. Також вважається, що спати краще лягти в той день, в який прокинувся. Тобто до 00:00 ночі. Також вважається, що їсти треба тоді, коли ти енергію не витрачаєш. Тобто якщо просто сидиш перед телевізором - немає сенсу, бо нерозтрачена м’язами енергія - піде в запас", - пише Аніта.

Вона зазначає, що ідея не їсти після 18,19,20,21 години - теж гарна. Бо скорочується час, в який людина поглинає калорії. Тобто таке обмеження для себе нормальна, гарна звичка.

"В Україні традиційно люди наїдають основну масу калорій після 19 години. Бо закінчили роботу, вже перебувають вдома і хочуть розслабитись, а їжа у цьому допомагає", - каже тренер.

Луценко пояснює, що їжа - це лінивий спосіб отримати спокій і задоволення. Складні варіанти - розваги з друзями, ігри, медитації, хобі, вечірня зарядка, читання тощо.

"Це все також працює, але з їжею простіше - це правда. Інша справа, що це шкодить здоров’ю і вганяє часто в депресняк", - зауважує Аніта.

Чи можна їсти ввечері вуглеводи

"Вуглеводи ввечері можна їсти, особливо якщо ви на стресі і, наприклад, важко засинаєте. Варто спробувати один день так і один день інакше. Таким чином у вас піде два дні на те, щоб з’ясувати - вам заходять вуглеводні вечері чи ні. Чи ви їсте вечері без каш,  а потім закидаєтесь половиною торта?" - каже Луценко.

Вона наголошує, що вечеря о 20:00 - нормальний час. Так людина починає розуміти, що треба пообідати нормально, повечеряти вчасно і не закидати у себе все, що "погано лежить" після 20:00.

 

Раніше ми розповідали про те, чи можна їсти суші під час дієти.

Читайте також про те, як впливає алкоголь на процеси схуднення.

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