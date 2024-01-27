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Коли насправді вступає у дію символ 2024 року - Дракон, і що обов'язково треба зробити у цю дату

Дракон є символом 2024 року (фото: Freepik)
Автор: Василина Копитко

За східним календарем рік Дракона розпочнеться 10 лютого 2024 і завершиться 28 січня 2025 року.

Про те, що символізує Дракон та як зустрічати східний Новий рік, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Під час підготовки матеріалу використали джерела: Сhina high lights, Shutterstock, Wikipedia.

Що символізує Дракон

Дракон - єдина міфологічна тварина з китайського астрологічного календаря. Він  символізує силу, шляхетність, честь, удачу та успіх. Його вважають наймогутнішим знаком у традиційній китайській астрології.

Символом цього року є саме зелений дерев'яний Дракон. Цей колір асоціюється із миром, гармонією, балансом між жіночністю та мужністю (інь та янь). Зелений колір також символізує оновлення та зростання особистості.

Прогнозують, що рік Дракона буде активним та динамічним. Це сприятливий час для звершень та самореалізації. Він особливо буде прихильним до людей, які не боятимуться відкривати для себе щось нове.

Як святкують східний Новий рік

Дату східного або китайського Нового року визначають за місячним календарем. Вона кожного року змінюється. Святкування завжди припадає на період з 21 січня по 20 лютого. День китайського Нового року - день молодика, зазвичай другий після зимового сонцестояння. Цьогоріч китайський Новий рік зустрічатимуть в ніч із 9-го на 10-те лютого.

Святкування Нового року в Китаї триває 16 днів і завершується Фестивалем ліхтарів. На цілий тиждень закриваються офіси, банки, заводи, магазини та більшість служб. Готелі та великі торгові точки залишаються відкритими. Шкільні канікули тривають чотири тижні.

Святкування китайського Нового року (фото: Вікіпедія)

Традиційно до свята прибирають будинки та прикрашають їх червоним декором. Цей колір вважається символом благополуччя і щастя. Також китайці вірять, що він відлякує зле чудовисько, яке за легендою з'являється на Новий рік. Замість подарунків на свято дітям вручають червоні конверти з грошима на щастя.

Однією з найважливіших частин китайського Нового року є об’єднання сім’ї. Це також називається весняною міграцією, коли дорослі діти приїжджають до батьків похилого віку на свята.

На святковий стіл традиційно готують рибу, прінг-ролли, які смажать у фритюрі або запікають, а ще - варять пельмені. Китайці вірять, що поїдаючи їх, ви проводжаєте старий рік і зустрічаєте новий.

Китайський Новий рік закінчується Святом ліхтарів, яке позначає перший повний місяць місячного року. Красиві ліхтарі розвішують по містах і це створює дійсно неперевершену атмосферу.

Тож, якщо ви хочете правильно зустріти східний новий рік, обов'язково прикрасьте домівку елементами червоного кольору і підготуйте червоні конверти з грошима для дітей.

Читайте також про те, кому зі знаків Зодіаку Зелений Дракон подарує щастя у 2024 році.

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