Який колір шмарклів може бути ознакою серйозного захворювання: точна відповідь

Нежить буває у всіх, але інколи колір шмарклів може насторожити. Варто знати, чому вони набувають різних відтінків та чи варто через це бити на сполох.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт медичної спільноти " Бережи себе ".

Прозорі

Якщо у вас нежить, то прозорі шмарклі - це "ідеальний варіант". Таке стається, коли, у людини алергія (поліноз) або ви просто зайшли з холоду в тепле приміщення.

Зелені або жовті шмарклі

Такий колір говорить про ознаку інфекції. Жовтий колір, наприклад, вказує на те, що ваші білі кров’яні тільця "дісталися" до місця, де необхідно побороти інфекцію.

Зелений колір - це ознака того, що організм потребує більше захисних тілець, аби впоратись з інфекцією.

Слиз зеленого кольору може сформуватись при боротьбі як із бактеріальним, так і з вірусним збудником. Проте якщо колір шмарклів не змінюється протягом 10-12 днів, потрібно звернутися до лікаря.

Зміна кольору слизу під час інфекції пов’язана з роботою нашої імунної системи: збільшується кількість певних "захисних" клітин, які виробляються цими клітинами.

За нормального перебігу хвороби вже за кілька днів виділення з носа стають більш прозорими та взагалі зникають.

Рожевий або червоний колір

Це може статися через пошкодження назальних тканин. Якщо у вас алергія чи застуда, то ви потребу "очищувати" ніс чи використовуєте спреї для носа. У такому разі слизова оболонка пересушується. В результату можна побачити трохи крові в слизу.

Якщо це невелика кількість, то можна не хвилюватися. Проте якщо кровотеча триває довго й не спиняється, навіть коли ви перетискаєте перенісся - це привід звернутися по медичну допомогу.

Слиз коричневого кольору

Це ознака того, що в носовій порожнині є пошкодження, як-от подряпина. Цілком можливо, що слиз змішався з засохлою кров’ю, що має коричневий колір.

Чорні шмарклі

Це може статись, якщо ви курите - сполуки, які ви вдихаєте з димом, можуть змінити колір шмарклів під час застуди. Також це може статися, якщо людина тривалий час працювала серед пилу, в забрудненому середовищі.

Іноді чорні шмарклі - це ознака грибкової інфекції, а саме мукормікозу. Це доволі рідкісне, проте дуже небезпечне захворювання. До 80% хворих помирають, якщо вчасно не діагностувати мукормікоз і не розпочати лікування.

Особливо це небезпечно для людей з ослабленою імунною системою.

Які ознаки мають насторожити

Якщо нежить турбує вас тривалий час, і ви помічаєте зміни в кольорі слизу або інші незвичні симптоми, то варто негайно звернутись до лікаря.

Серед ознак, які мають насторожити:

жовтий слиз супроводжується лихоманкою, яка не минає протягом 3-4 днів

сильний головний біль, який зосереджений навколо очей або ніби за ними

почервоніння очей, припухлість, чорні кола під очима

нудота, яка не минає тривалий час

біль у задній частині шиї

Важливо бути уважними до свого стану, щоби вчасно помітити загрозливі симптоми.