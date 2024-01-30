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Коли у Києві відновлять рух поїздів між станціями "Либідська" і "Деміївська": підрядник назвав дати

Київ, Вівторок 30 січня 2024 11:55
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Коли у Києві відновлять рух поїздів між станціями "Либідська" і "Деміївська": підрядник назвав дати Фото: Коли відкриють закриті станції "синьої " гілки метро в Києві (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

В Києві з 8 грудня закрито тунель між станцією метро "Деміївська" та "Теремки". На сьогодні там проводяться відновлювальні роботи як всередині тунелю, так і зовні.

Коли ж відкриють проблемну ділянку, повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на власник групи компаній "Автострада", яка займається ремонтом, Максима Шкіля у Facebook.

Що відомо про стан тунелю зараз

Зараз в тунелі ведуться відновлювальні роботи як всередині тунелю, так і зовні. Після цього планують розробку котловану для демонтажу пошкоджених конструкцій тунелю.

"Наразі виконуємо буріння паль, поверх яких буде зроблена розвантажувальна плита для мінімізації навантаження над тунелем. На цій плиті працюватиме важка техніка - зокрема, бурова установка, яка буритиме стіну в грунті способом буросічних паль, щоб запобігти проникненню води у котлован", - повідомив він.

Зазначимо, що до ремонту задіяно понад 30 одиниць власної спецтехніки. Працівники компанії працюють на об’єкті цілодобово у всі дні тижня без виключення.

"Відновлення перегінного тунелю між станціями “Деміївська” та “Либідська” плануємо завершити восени 2024", - зазначив Максим Шкіль.

Коли у Києві відновлять рух поїздів між станціями &quot;Либідська&quot; і &quot;Деміївська&quot;: підрядник назвав датиКоли у Києві відновлять рух поїздів між станціями &quot;Либідська&quot; і &quot;Деміївська&quot;: підрядник назвав датиЩо зараз відбувається на ділянці метро "Деміївська" (фото: facebook.com/shkil.maksim)

До речі, жителям Києва розказали, коли орієнтовно відновлять роботу закриті станції метро.

Читайте також, коли метро в Києві може запрацювати за різними прогнозами.

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