Коли фруктів в раціоні забагато: що буде при надмірному споживанні

Користь фруктів для організму

Фрукти мають низький вміст жирів і натрію та не містять холестерину. Вони містять багато корисних поживних речовин, яких більшість людей не отримують достатньо, зокрема ті, які наведені нижче.

Калій

Калій допомагає регулювати кров'яний тиск. Раціон, багатий на фрукти, овочі та нежирні молочні продукти, може знизити кров'яний тиск.

Харчові волокна

Клітковина допомагає знизити рівень холестерину, зменшити ризик серцевих захворювань і сприяє хорошому травленню. Клітковина міститься в цілих або розрізаних фруктах, проте її майже немає в соку.

Харчові волокна допомагають довше відчувати ситість, що допомагає контролювати вагу. Вони також уповільнюють процеси травлення і вивільнення цукру в кров. Це запобігає різким стрибкам і падінням рівня цукру.

Вітамін С

Цей вітамін підтримує ріст і відновлення тканин організму, загоює травми, сприяє здоров'ю порожнини рота і допомагає організму засвоювати залізо.

Фолати

Фолати допомагають організму виробляти міцні червоні кров'яні тільця, метаболізувати білок і розщеплювати амінокислоту гомоцистеїн (яка може призвести до серцевих захворювань). Вони також важливі під час вагітності.

Ризики при надмірному споживанні

Фрукти містять природний цукор, а деякі види досить калорійні. Та експерти кажуть, що цукор, про який вам слід турбуватися - це той, який додають до напоїв, десертів та інших продуктів.

Проте, якщо їсти завеликі порції, надмірна кількість фруктового цукру може призвести до таких проблем зі здоров'ям, як:

збільшення ваги;

діабет;

ускладнення при захворюваннях підшлункової залози та нирок;

карієс;

дефіцит вітаміну В12, кальцію, вітаміну D та омега-3 жирних кислот.

Повільне споживання цукру, наприклад, вживання з твердою їжею або вживання цукристих продуктів, розподілених у часі, може дозволити кишківнику ефективно контролювати кількість, що потрапляє в печінку.

Однак, коли цукру надходить занадто багато, щоб тонкий кишківник міг його переробити за один раз, як, наприклад, при вживанні рідких джерел цукру, наприклад, соку, його рівень у печінці може підвищитися.

Це ускладнює перероблювання цукру в печінці і може спричинити такий стан, як метаболічний синдром. До того ж деякі люди мають алергію на певні фрукти, а саме на білки в них або на фруктозу.

Які ризики при надмірному споживанні фруктів (ілюстрація: Freepik)

В таких випадках вживання фруктів може призвести до алергічної реакції, наприклад, почервонінню, а в важкій ситуації - до анафілактичного шоку.

Хоча фрукти є важливим джерелом вуглеводів, якщо їсти більше вуглеводів, ніж спалюється після перекусу, надлишок може підживлювати наявні жирові відкладення або збільшувати запаси жиру в організмі.

Крім цього, поєднання великої кількості рідини, клітковини та деяких цукрів при вживанні надмірної кількості фруктів може мати природний проносний ефект, що може призвести до діареї у деяких людей.

Скільки треба вживати фруктів

Загальна рекомендація Британської Національної служби здоров'я щодо споживання фруктів становить 400 грамів на день, або п'ять порцій по 80 грамів.

Споживання принаймні такої кількості фруктів може допомогти зміцнити загальне здоров'я та покращити самопочуття. Однак це не обов'язково ідеальна кількість для кожної людини.

Індивідуальні потреби людини у свіжих фруктах і овочах можуть змінюватися залежно від:

зросту;

ваги;

статі;

віку;

фізичної активності;

стану здоров'я.

Також слід враховувати вагітність, грудне вигодовування та хронічні захворювання, наприклад, діабет або хвороби нирок.

Саме тому ідеальну кількість фруктів в раціоні слід підбирати згідно з рекомендаціями лікаря щодо індивідуальної норми цукру і вуглеводів та протипоказаннями.

Крім цього, результати досліджень заспокоюють - хоча їсти занадто багато чогось може бути шкідливо, малоймовірно, що людина з'їсть занадто багато фруктів.