Коли дружба переростає в щось більше, як зрозуміти, що ви закохані у свого друга або подругу?

За словами експерта, зрозуміти, що у вас є почуття до друга або подруги й що ваші стосунки явно переростають у щось більше, допоможуть кілька ознак.

Часті думки про нього або неї

Якщо ти постійно думаєш про свого друга чи подругу, навіть коли не разом, і ці думки не обмежуються лише дружніми спогадами чи планами, - це перша підказка. Закоханість часто супроводжується мріями про спільне майбутнє та бажанням бачити його чи її частіше.

Ревнощі до нових знайомств

Коли твій друг/подруга зустрічається з іншими людьми або проводить багато часу з кимось новим, ти почуваєшся некомфортно чи навіть ревнуєш. Це ревнощі не лише як у друга, а й на рівні потенційного партнера.

Потреба в фізичній близькості

Прагнення до дотику чи обіймів без очевидної причини може бути ознакою закоханості. Якщо ти відчуваєш потяг не тільки до дружніх обіймів, а й до чогось більшого - це свідчить про зміни в почуттях.

Збентеження під час спілкування

Якщо розмови з другом чи подругою тепер викликають легке хвилювання або збентеження, особливо якщо раніше це було легко і невимушено, твої почуття можуть бути глибшими за дружні.

Плани на майбутнє з цією людиною

Якщо ти мрієш про спільні подорожі, вихідні та проводиш разом багато часу, думаючи про цю людину як про частину свого майбутнього, швидше за все, це більше ніж дружба.

Почуття натхнення та щастя

Коли друг або подруга не просто підтримує тебе, а й дарує справжнє натхнення та радість, ти можеш відчувати особливий зв'язок. Іноді ці позитивні емоції можуть бути ознакою закоханості.

"Найголовніше - бути чесним із собою щодо своїх почуттів. Якщо ви обоє відчуваєте схожий потяг, це може бути початком романтичних стосунків. Але пам'ятай: як би не змінилися ваші почуття, підтримка та щирість - найважливіші основи для будь-яких стосунків", - наголошує Віталій Курсік.