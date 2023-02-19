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Коли дитині з болем в животі треба невідкладна допомога: список "червоних прапорців"

Що робити при болю в животі у дитини (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Діти нерідко скаржаться на біль в животі, але найчастіше це функціональні болі, біль від запору, гострий гастроентерит і ще близько сотні безпечних причин. Але це може бути й хірургічна патологія, що потребує невідкладної допомоги.

Про це в Instagram розповіла Лілія Сарахман, сімейний лікар.

"Гострий живіт" - це небезпечно

Коли говорять про "гострий живіт", найчастіше йдеться про апендицит, хоча може бути і інвагінація кишечника, розрив кісти яєчника тощо

Тому потрібно знати "червоні прапорці" болю, який може вказувати на гострий живіт.

Небезпечний біль в животі - це той, який:

  • не минає кілька годин поспіль, або наростає;
  • заважає дитині заснути або будить від сну;
  • вимагає вимушеного положення від дитини та обмежує її рухи;
  • посилюється при незначній фізичній активності або під час ніжного погладжування по животу;
  • не пов’язаний з дефекацією (не посилюється перед і не слабшає після дефекації);
  • супроводжується блювотою, лихоманкою, нездужанням, порушенням самопочуття.

При болі в животі не можна:

  • давати знеболювальні;
  • класти грілку на живіт;
  • давати антибіотики.

Що важливо знати

Пам’ятайте про те, що діти не можуть локалізувати біль - вони часто показують на пупок, навіть якщо болить в іншому місці.

У маленьких дітей проявом болю в животі є плач, занепокоєння, відмова від їжі, рухи ніжками.

Якщо ваша дитина скаржиться на біль у животі намагайтесь відволікти, пообіцяйте, що скоро все мине. І спостерігайте за станом. Але якщо навіть після цього знову є скарги і є хоч один із "червоних прапорів", вам слід показати її лікарю. Чим сильніший біль - тим швидше.

Раніше ми писали, які вітаміни слід давати дітям.

Крім того Євген Комаровський назвав "злочинні" помилки при лікуванні дітей антибіотиками.

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