Коли дитині з болем в животі треба невідкладна допомога: список "червоних прапорців"

Діти нерідко скаржаться на біль в животі, але найчастіше це функціональні болі, біль від запору, гострий гастроентерит і ще близько сотні безпечних причин. Але це може бути й хірургічна патологія, що потребує невідкладної допомоги.
Про це в Instagram розповіла Лілія Сарахман, сімейний лікар.
Коли говорять про "гострий живіт", найчастіше йдеться про апендицит, хоча може бути і інвагінація кишечника, розрив кісти яєчника тощо
Тому потрібно знати "червоні прапорці" болю, який може вказувати на гострий живіт.
Пам’ятайте про те, що діти не можуть локалізувати біль - вони часто показують на пупок, навіть якщо болить в іншому місці.
У маленьких дітей проявом болю в животі є плач, занепокоєння, відмова від їжі, рухи ніжками.
Якщо ваша дитина скаржиться на біль у животі намагайтесь відволікти, пообіцяйте, що скоро все мине. І спостерігайте за станом. Але якщо навіть після цього знову є скарги і є хоч один із "червоних прапорів", вам слід показати її лікарю. Чим сильніший біль - тим швидше.
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