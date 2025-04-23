Коли час оновити інтер’єр? Скільки служать різні меблі у домі: точні терміни

Меблі відіграють важливу роль у створенні затишку в оселі, але з часом зношуються, втрачають привабливість і практичність. Важливо не тільки правильно доглядати за інтер’єром, а й вчасно замінювати речі, які більше не виконують своєї функції.
РБК-Україна (проект Styler) пояснює, який строк служби має кожен тип меблів.
Тривалість експлуатації меблів залежить від якості матеріалів, інтенсивності використання та умов догляду. Залежно від типу меблів, можна умовно визначити такі терміни:
Звісно, ці терміни можуть змінюватися залежно від присутності в домі дітей, тварин або надмірного навантаження на меблі. Якісна фурнітура та обережне використання здатні подовжити життя інтер’єру на роки.
Одним із ключових факторів є якість матеріалів - меблі з натурального дерева, металу або натуральної шкіри зазвичай служать довше, ніж аналоги з ДСП або МДФ. Регулярне чищення та обробка поверхонь захищає від передчасного старіння, тоді як інтенсивне використання призводить до швидшого зношення.
Домашні тварини часто залишають подряпини, шерсть або навіть плями, особливо на м’яких меблях.
Діти теж вносять свою частку - вони не завжди бережно ставляться до речей, часто стрибають, малюють або граються на меблях. Наприклад, дитяче ліжко може швидко стати замалим і морально застаріти, а письмовий стіл - втратити актуальність у підлітковому віці.
У багатьох випадках меблі ще можна врятувати - реставрація допомагає не тільки зекономити, а й надати речам нового вигляду. Наприклад, натуральне дерево, металеві елементи чи скляні поверхні добре піддаються оновленню: достатньо замінити фурнітуру або відновити покриття.
Косметичний ремонт включає в себе перетяжку, фарбування чи шліфування, тоді як повна реставрація передбачає серйозне втручання в конструкцію.
Однак не всі меблі піддаються відновленню. Вироби з ДСП або МДФ, особливо з пошкодженими несучими частинами, часто не мають сенсу реставрувати. У таких випадках краще інвестувати в нову річ, яка прослужить довше. Але якщо меблі мають емоційну цінність або є унікальними, реставрація може бути гарним варіантом.
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При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: видання Homes and Gardens, Apartment Therapy, Forbes Home.