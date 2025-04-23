Коли час оновити інтер’єр? Скільки служать різні меблі у домі: точні терміни

Скільки служать різні меблі: орієнтовні строки

Тривалість експлуатації меблів залежить від якості матеріалів, інтенсивності використання та умов догляду. Залежно від типу меблів, можна умовно визначити такі терміни:

М’які меблі - дивани, крісла, пуфи. Зазвичай служать від 5 до 10 років. Вони зношуються швидше через часте використання, а також піддаються впливу ваги, вологи й пилу.

- дивани, крісла, пуфи. Зазвичай служать Вони зношуються швидше через часте використання, а також піддаються впливу ваги, вологи й пилу. Ліжка - середній строк служби від 10 до 15 років. Якщо в домі є маленькі діти або домашні тварини, цей термін може скоротитися. Важливо також контролювати стан ламелей і матраца, щоб уникнути травм і дискомфорту.

- середній строк служби Якщо в домі є маленькі діти або домашні тварини, цей термін може скоротитися. Важливо також контролювати стан ламелей і матраца, щоб уникнути травм і дискомфорту. Комоди, шафи, тумбочки - в середньому експлуатуються 15-20 років. Меблі для зберігання стійкі до зношення, якщо виготовлені з якісних матеріалів. При цьому важливо уникати надмірного навантаження на полиці й петлі.

- в середньому експлуатуються Меблі для зберігання стійкі до зношення, якщо виготовлені з якісних матеріалів. При цьому важливо уникати надмірного навантаження на полиці й петлі. Кухонні гарнітури - термін служби 20-30 років за умови, що вони зроблені з міцних матеріалів і доглядаються належним чином. Вплив вологи, жиру та різких температур може скоротити їхній ресурс. Регулярне провітрювання та чистка значно подовжують експлуатацію.

Звісно, ці терміни можуть змінюватися залежно від присутності в домі дітей, тварин або надмірного навантаження на меблі. Якісна фурнітура та обережне використання здатні подовжити життя інтер’єру на роки.

Що впливає на стан меблів

Одним із ключових факторів є якість матеріалів - меблі з натурального дерева, металу або натуральної шкіри зазвичай служать довше, ніж аналоги з ДСП або МДФ. Регулярне чищення та обробка поверхонь захищає від передчасного старіння, тоді як інтенсивне використання призводить до швидшого зношення.

Домашні тварини часто залишають подряпини, шерсть або навіть плями, особливо на м’яких меблях.

Діти теж вносять свою частку - вони не завжди бережно ставляться до речей, часто стрибають, малюють або граються на меблях. Наприклад, дитяче ліжко може швидко стати замалим і морально застаріти, а письмовий стіл - втратити актуальність у підлітковому віці.

Деякі меблі варто відремонтувати та використати далі (фото: Freepik.com)

Чи можна продовжити життя старим меблям?

У багатьох випадках меблі ще можна врятувати - реставрація допомагає не тільки зекономити, а й надати речам нового вигляду. Наприклад, натуральне дерево, металеві елементи чи скляні поверхні добре піддаються оновленню: достатньо замінити фурнітуру або відновити покриття.

Косметичний ремонт включає в себе перетяжку, фарбування чи шліфування, тоді як повна реставрація передбачає серйозне втручання в конструкцію.

Однак не всі меблі піддаються відновленню. Вироби з ДСП або МДФ, особливо з пошкодженими несучими частинами, часто не мають сенсу реставрувати. У таких випадках краще інвестувати в нову річ, яка прослужить довше. Але якщо меблі мають емоційну цінність або є унікальними, реставрація може бути гарним варіантом.